Złe wieści ws. Majchrzaka po US Open. Jest komunikat PZT

Kamil Majchrzak (76. ATP) dotarł do trzeciej rundy US Open, gdzie przy stanie 3:5 skreczował w pojedynku ze Szwajcarem Leandro Riedim (435. ATP). To postawiło pod znakiem zapytania jego występ w nadchodzącej rywalizacji w Pucharze Davisa.

Kamil Majchrzak zakończył US Open z kontuzją. Nie pomoże reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zagra w Gdyni z Wielką Brytanią w ramach I Grupy Światowej, a stawką będzie awans do przyszłorocznych play-offów o turniej finałowy. Kapitan Mariusz Fyrstenberg nie mógł powołać kontuzjowanego Huberta Hurkacza (68. ATP), a ostatecznie w kadrze nie znalazł się również Majchrzak.

A jak wygląda skład, ogłoszony na oficjalnej stronie PZT? Największą gwiazdą będzie Jan Zieliński (46. ATP w deblu), mistrz Australian Open i Wimbledonu w grze mieszanej. Wraz z nim w deblu będzie grał Karol Drzewiecki (84. ATP w deblu) - obaj ci zawodnicy nieźle radzą sobie w tegorocznym US Open (na razie dotarli do trzeciej rundy).

A kto będzie rywalizował w singlu? Pod nieobecność Majchrzaka i Hurkacza odpowiedzialność na swoje barki wezmą: Maks Kaśnikowski (430. ATP), Olaf Pieczkowski (476. ATP) oraz Tomasz Berkieta (544. ATP).

Oto skład Wielkiej Brytanii na rywalizację z Polską w Pucharze Davisa. Dwóch najlepszych tenisistów świata

Polacy będą mieli arcytrudne zadanie. Co prawda w składzie Brytyjczyków nie ma Jacka Drapera (5. ATP, z US Open wycofał się w drugiej rundzie przez uraz), ale są Cameron Norrie (35. ATP) i Jacob Fearnley (60. ATP). A poza nimi najsilniejsza obecnie na świecie para deblistów: Lloyd Glasspool i Julian Cash to odpowiednio lider oraz wicelider światowego rankingu (choć odpadli już w pierwszej rundzie US Open). Skład uzupełnia Arthur Fery (235. ATP).

Rywalizacja Polski i Wielkiej Brytanii odbędzie się w dniach 12-13 września na korcie twardym w Polsat Plus Arenie.

