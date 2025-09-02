Znamy pierwszą półfinalistkę US Open! 86 minut i koniec

Jessica Pegula (4. WTA) i Barbora Krejcikova (62. WTA) spotkały się w pierwszym ćwierćfinale tegorocznego US Open. Amerykanka w historii swoich występów w turniejach Wielkiego Szlema tylko na nowojorskich kortach była w stanie dojść dalej niż do 1/4 finału. Przed rokiem grała w finale US Open, ale przegrała z Aryną Sabalenką (1. WTA). Z kolei Krejcikova ma na koncie triumf w Roland Garros (2021) i Wimbledonie (2024), ale w US Open najdalej dotarła do ćwierćfinału w 2021 roku. Wygrała za to ten turniej w deblu w 2022 roku.

Jessica Pegula pierwszą półfinalistką US Open 2025

Przed tym meczem Barbora Krejcikova miała w nogach już ponad osiem godzin gry i było to widać na samym początku. Nie funkcjonował serwis, była spóźniona do wielu piłek, a to była woda na młyn dla Peguli. Amerykanka szybko przełamała rywalkę i prowadziła 3:0. Miała nawet break pointa na 4:0, ale wtedy wybroniła się Czeszka.

Wydawało się, że w pewnym momencie, przy wyniku 4:2, Pegula wpadła w lekki dołek. Dosyć łatwo Krejcikova odrobiła stratę przełamania i finalistka US Open sprzed roku prowadziła już tylko 4:3. Cóż jednak z tego skoro Krejcikova nie potrafiła znowu utrzymać własnego podania. Efekt? Set wygrany przez Pegulę 6:3 w 41 minut.

Drugi set to już była równia pochyła. Pegula zaczęła od jednego przełamania rywalki, przy swoim serwisie grała pewnie, znowu przełamała rywalkę i szybko prowadziła 4:1 z podwójnym przełamaniem. Co prawda Krejcikovą stać było na częściowe odrobienie strat, ale był to wyłącznie łabędzi śpiew. Bez większych problemów Pegula wygrała to spotkanie 6:3, 6:3 i została pierwszą półfinalistką US Open 2025.

- Nie mieliśmy tutaj wielkiego widowiska przez całe to spotkanie - komentował Dawid Celt na antenie Eurosportu.

Jessica Pegula - Barbora Krejcikova 6:3, 6:3

W półfinale US Open Jessica Pegula zmierzy się z lepszą z pary Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova (60. WTA). Spotkanie Białorusinki z Czeszką zostanie rozegrane w nocy z wtorku na środę o godz. 1:00 czasu polskiego. Półfinały zostaną rozegrane w czwartek 4 września, a finał w sobotę 6 września.

