Niepojęte. Próbował okraść Sinnera na oczach całego świata

Lider rankingu ATP zalicza w Nowym Jorku bardzo dobre zawody, co akurat nikogo nie dziwi. W czterech rozegranych do tej pory spotkaniach stracił zaledwie seta, z Denisem Shapovalovem. W ostatnim spotkaniu rozgromił Aleksandra Bublika (6:1, 6:1, 6:1), zaliczając pewny awans do ćwierćfinału. Tam spotka się z rodakiem, Lorenzo Musettim.

Skandaliczne zachowanie "kibica". Chciał okraść tenisistę zaraz po meczu

Po zwycięstwie Sinner tradycyjnie podszedł do fanów, a jednemu z nich dał swój ręcznik. W tym samym czasie inny "kibic", choć bardziej poprawnym byłoby nazwanie go po prostu złodziejem, zaczął dobierać się Włochowi do jednej z kieszeni plecaka! Najprawdopodobniej chciał wyciągnąć z niego pamiątkę dla siebie.

Na szczęście na sytuację szybko zareagował stojący za Sinnerem ochroniarz, a także sam tenisista. Gdy bowiem zobaczył, do czego doszło, wyraźnie podenerwowany obrócił się na pięcie i kręcąc z niedowierzaniem głową, opuścił kort.

Fani komentujący ten krótki materiał wideo nie mają litości dla wścibskiego osobnika. "Mam nadzieję, że tej osobie nie będzie już wolno zbliżać się do kortu" - napisał jeden z nich. "Większość tych niegrzecznych zachowań ma miejsce w USA! Nie widziałem tego na Wimbledonie" - dodał kolejny, zwracając uwagę na to, że publiczność za Oceanem istotnie często przekracza nie tylko zasady kibicowania obowiązujące w tenisie, ale także po prostu narusza granice dobrego smaku.

Nie pierwsza żenująca postawa kibica na US Open

"Kradzież wydaje się być motywem przewodnim kibiców tegorocznego US Open" - skomentowała kolejna osoba, nawiązując do zdecydowanie najgłośniejszej afery z udziałem fana. Chodzi o polskiego kibica, który po meczu Kamila Majchrzaka z Karenem Chaczanowem dosłownie wyrwał dziecku z ręki czapkę podarowaną przez tenisistę.

Sprawa obiła się w mediach szerokim echem, a nagranie wideo z tego incydentu zyskało setki milionów wyświetleń. Wszystko znalazło jednak szczęśliwe zakończenie, bo udało się ustalić tożsamość chłopca, dzięki czemu Majchrzak miał okazję spotkać się z nim ponownie i wręczyć mu od siebie kilka upominków. Do afery odniósł się także Piotr Szczerek, czyli kibic, który popełnił ten haniebny czyn, a specjalnie dla Sport.pl sprawę skomentował także Polski Związek Tenisowy.

