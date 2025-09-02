Znamy godzinę meczu Igi Świątek o półfinał US Open

"Iga Świątek (2. WTA) w ćwierćfinale US Open! Nasza tenisistka okazała się lepsza od Rosjanki Jekateriny Aleksandrowej (12. WTA) 6:3, 6:1. To był absolutny popis ze strony naszej tenisistki! Rywalka w przedostatnim gemie zareagowała wymownie" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl po poniedziałkowej wygranej Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju na nowojorskich kortach.

Znamy godzinę ćwierćfinału Igi Świątek w ćwierćfinale US Open

Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale US Open będzie Amanda Anisimova (9. WTA). Obie panie niespełna dwa miesiące temu mierzyły się ze sobą w finale Wimbledonu. Świątek wręcz zmiotła Amerykankę z powierzchni kortu, pokonując ją w niespełna godzinę 6:0, 6:0. Wtedy jednak Anisimovą przygniotła presja i fantastyczna gra Polki, a teraz będzie chciała się zrewanżować za tamtą porażkę. W drodze do ćwierćfinału pokonała ostatnio Beatriz Haddad Maię (22. WTA) 6:0, 6:3.

A kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Anisimova w ćwierćfinale US Open? W środę 3 września jako drugi mecz od godz. 17:30 czasu polskiego po spotkaniu Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur, ale nie przed godz. 19:00 czasu polskiego. Jest to więc świetna godzina dla polskich kibiców. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

W półfinale US Open lepsza z pary Iga Świątek - Amanda Anisimova zagra ze zwyciężczynią meczu Karolina Muchova (13. WTA) - Naomi Osaka (24. WTA). Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 4 września, a finał w sobotę 6 września.

