Fissette ogłasza światu ws. relacji ze Świątek. "Nauczyłem się"

Iga Świątek pierwsze sukcesy w seniorskim tourze odnosiła pod wodzą Piotra Sierzputowskiego. Na pierwsze miejsce w światowym rankingu awansowała już jako zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego. A od końcówki zeszłego roku prowadzi ją Wim Fissette. Belg jest uważany za jednego z największych fachowców w kobiecym tourze. Zasłynął w przeszłości jako szkoleniowiec Kim Clijsters, Angelique Kerber, Simone Halep czy Naomi Osaki.

Wim Fissette opowiada o pracy ze Świątek. Tak to wygląda

Podczas US Open Fissette udzielił krótkiego wywiadu polskiemu Eurosportowi. Dziennikarz zadał Belgowi pytanie dotyczące jej świetnej formy i tego, że sama nie może uwierzyć w to, jak swobodnie czuje się na bardzo szybkim korcie w Nowym Jorku. Przy okazji odpowiedzi Belg opisał specyfikę współpracy z drugą rakietą globu.

- Nie jestem zszokowany jej postawą na szybkich kortach. Ale to jest Iga. Nauczyłem się, że dopóki ona nie zobaczy, to nie uwierzy. Mogę jej mówić o różnych pomysłach, rzeczach do poprawy, ale dopóki sama nie zobaczy i nie poczuje, to nie uwierzy. Tak więc rozumiem, że jest trochę zszokowana tym, jak jej dobrze idzie - stwierdził Fissette.

Po chwili Belg dodał jeszcze: - Wszystko polega na dostosowywaniu się do sytuacji. Do piłek, do nawierzchni. Każdy mówi, że jest bardzo gorąco, piłki wręcz latają, korty są superszybkie. Musieliśmy dać jej więc trochę więcej czasu, zaczynając od pracy na returnie. Było też istotne, żeby skupiła się na tym, co zawsze robi dobrze. Poruszaniu się po korcie, nadawaniu rotacji, ratowaniu piłek z głębi kortu. Zadbaniu o podstawę i to, co czyni ją bardzo solidną. A potem przejściu z solidności do ofensywy.

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zmierzy się z Amanda Anisimową. Ten mecz czeka nas w środę, 3 września.

