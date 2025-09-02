Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Iga Świątek pobiła rekord! Tego nie było od 20 lat
Iga Świątek jest niesamowita! Polska tenisistka dokonała czegoś, co nie udawało się żadnej tenisistce przez ostatnie 20 lat. Ostatni raz dokonała tego Rosjanka Maria Szarapowa.
Iga Świątek
Screen Eurosport

4 - zaledwie tyle gemów przegrała Iga Świątek w walce o ćwierćfinał US Open. Wiceliderka światowego rankingu pokonała w 66 minut 6:3, 6:1 Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (12. WTA). "Kto umie czytać z ruchu warg, ten być może wie, co Daria Abramowicz powiedziała Idze Świątek przy stanie 3:3 w meczu naszej tenisistki z Jekatieriną Aleksandrową. Ale nawet bez tej wiedzy wszyscy wiemy, że w czwartej rundzie US Open Świątek absolutnie stanęła na wysokości zadania. Gołym okiem było widać, dzięki czemu Polka pokonała groźną Rosjankę aż 6:3, 6:1" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek jest niesamowita! Ostatni raz zrobiła to Maria Szarapowa

Iga Świątek awansując do ćwierćfinału tegorocznego US Open zapisała się znów w historii tenisa. To efekt tego, że w wieku 24 lat i 85 dni została najmłodszą tenisistką z obecnie grających, której udało się dotrzeć do wszystkich czterech ćwierćfinałów turniejów wielkoszlemowych w jednym sezonie. Ostatni raz dokonała tego Rosjanka Maria Szarapowa w 2005 roku (w wieku 18 lat i 132 dni) w 2005 roku.

Świątek była w tym sezonie w półfinale Australian Open, Roland Garros i wygrała Wimbledon. 

Zobacz także: Tak komentator nazwał Abramowicz na wizji. "On był naćpany?"

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Amandą Anisimową (USA, 9. WTA), która pokonała 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatiz Hadda Maia (22. WTA). W ostatnim meczu na linii Świątek - Anisimowa w finale tegorocznego Wimbledonu Polka wygrała 6:0, 6:0. 

Relacja na żywo z pojedynku Świątek - Anisimowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!