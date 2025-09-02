Iga Świątek pobiła rekord! Tego nie było od 20 lat

4 - zaledwie tyle gemów przegrała Iga Świątek w walce o ćwierćfinał US Open. Wiceliderka światowego rankingu pokonała w 66 minut 6:3, 6:1 Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (12. WTA). "Kto umie czytać z ruchu warg, ten być może wie, co Daria Abramowicz powiedziała Idze Świątek przy stanie 3:3 w meczu naszej tenisistki z Jekatieriną Aleksandrową. Ale nawet bez tej wiedzy wszyscy wiemy, że w czwartej rundzie US Open Świątek absolutnie stanęła na wysokości zadania. Gołym okiem było widać, dzięki czemu Polka pokonała groźną Rosjankę aż 6:3, 6:1" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek jest niesamowita! Ostatni raz zrobiła to Maria Szarapowa

Iga Świątek awansując do ćwierćfinału tegorocznego US Open zapisała się znów w historii tenisa. To efekt tego, że w wieku 24 lat i 85 dni została najmłodszą tenisistką z obecnie grających, której udało się dotrzeć do wszystkich czterech ćwierćfinałów turniejów wielkoszlemowych w jednym sezonie. Ostatni raz dokonała tego Rosjanka Maria Szarapowa w 2005 roku (w wieku 18 lat i 132 dni) w 2005 roku.

Świątek była w tym sezonie w półfinale Australian Open, Roland Garros i wygrała Wimbledon.

Zobacz także: Tak komentator nazwał Abramowicz na wizji. "On był naćpany?"

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Amandą Anisimową (USA, 9. WTA), która pokonała 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatiz Hadda Maia (22. WTA). W ostatnim meczu na linii Świątek - Anisimowa w finale tegorocznego Wimbledonu Polka wygrała 6:0, 6:0.

Relacja na żywo z pojedynku Świątek - Anisimowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU