Tak komentator nazwał Abramowicz na wizji. "On był naćpany?"

Iga Świątek bez problemów awansowała do ćwierćfinału US Open. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w IV rundzie pokonała w 66 minut 6:3, 6:1 Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (Rosja, 12. WTA). "To był absolutny popis ze strony naszej tenisistki! Rywalka w przedostatnim gemie zareagowała wymownie" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Będzie afera! Oto co komentator powiedział o relacji Igi Świątek z Darią Abramowicz

W końcówce pierwszego seta meczu Świątek - Aleksandrowa komentator meczu powiedział słowa, które natychmiast wywołały burzę w internecie. W momencie, gdy Polka wygrała akcję na prowadzenie 40:0 w gemie, komentator Eurosportu pochwalił jej mentalność i wielką rolę Darii Abramowicz, jej psycholog w jej kształtowaniu. To jednak nie koniec, bo dodał też, że Abramowicz jest "partnerką życiową" Igi Świątek.

To ostatnie zdanie sprawiło wiele komentarzy w mediach społecznościowych.

"Nie do wiary. To nie może być prawda", "Psycholog sportowy partnerką życiową? To ten facet, który mówi o dopingu?", "Nie, nie zrozumiałem chyba dobrze, albo co to do ch*** było". "Nikt się nie przesłyszał, komentator naprawdę to powiedział", "Co do ch*** Jak tak można powiedzieć", "On tak naprawdę nic nie wie", "Czy on jest naćpany?" - to tylko niektóre z komentarzy.

Kibice i eksperci już kilka miesięcy temu zauważyli, że więź, która łączy Świątek z Abramowicz, dawno wykroczyła już poza relację, która na co dzień wiążą psycholożkę z pacjentem.

Na ten temat Abramowicz zabrała głos miesiąc temu w programie "Break Point". - To nie jest proces psychoterapeutyczny, to nie jest relacja psychoterapeutyczna... Ta praca wygląda inaczej. Robię to, czego oczekuje ode mnie zawodniczka, z którą pracuję. Od tego wyjdźmy. Zawodniczka chce mieć swój zespół i życzy sobie na przykład, żebyśmy nie uśmiechali się w boksie, nie wiwatowali po każdym punkcie, tylko wyglądali na skoncentrowanych - przyznała.

Zobacz także: Polski biznesmen wywołał aferę na cały świat. Świątek reaguje

Świątek w ćwierćfinale US Open zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimową (9. WTA), z którą w tegorocznym finale Wimbledonu wygrała 6:0, 6:0.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU