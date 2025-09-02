Wiktorowski nagle napisał do polskiego komentatora. Wyszło w czasie transmisji

Tomasz Wiktorowski w poprzedniej dekadzie dał się poznać jako szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej. Jego kolejną wybitną podopieczną była Iga Świątek, z którą zakończył współpracę w październiku zeszłego roku. Od tamtego czasu pozostawał bezrobotny, aż do niedawna, kiedy dołączył do sztabu Naomi Osaki. US Open jest drugim turniejem, jaki Japonka rozgrywa pod jego wodzą. W poprzednim - Canadian Open - doszła do finału.

Wiktorowski zdradził plan dla Osaki na mecz z Gauff

Świetnie Japonka radzi sobie również na nowojorskich kortach. W poniedziałek pokonała Coco Gauff 6:3, 6:2 i wywalczyła awans do ćwierćfinału US Open. W międzyczasie na antenie Eurosportu ciekawą informację przekazał Tomasz Smokowski. Znany dziennikarz zacytował sms-a, którego otrzymał wcześniej... właśnie od Wiktorowskiego.

- Zaczerpnąłem informacje ze źródła. Zdradzę państwu, jaki plan przygotował Tomek dla Naomi Osaki. [...] Zacytuję słowo w słowo, myślę, że to jest interesujące. "Plan na Gauff? Każdy ma ten sam. Presja na forhend od pierwszej piłki i do otwartego backhandu, ale nie więcej niż dwa razy. Backhand nie musi być idealnie do linii, może schodzić do forhendu. A jak się cofa w obronie, to otwierają się kąty" - powiedział były prezes Kanału Sportowego (cytat za "Przegląd Sportowy Onet").

Po spotkaniu Smokowski stwierdził, że Osaka idealnie zrealizowała plan, który stworzył dla niej polski trener. - Naomi Osaka wygrywa mecz z taktyką Tomka Wiktorowskiego. Z tego, co mi napisał Tomek, to w zasadzie wszystko się tutaj potwierdziło - dodał 52-latek.

W ćwierćfinale US Open rywalką znajdującej się w wielkiej formie Naomi Osaki będzie Karolina Muchova. Japonka. W potencjalnym półfinale turnieju Japonka może natomiast spotkać się z Igą Świątek, jeśli ta pokona Amandę Anisimovą.

