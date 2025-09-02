Hit nad hity! Oto rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale US Open

Iga Świątek z impetem awansowała do ćwierćfinału US Open. Wiceliderka światowego rankingu wygrała w 1/8 finału 6:3, 6:1 z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (12. WTA). "Świątek zagrała świetny mecz. Bardzo dobrze serwowała, unikała niewymuszonych błędów (popełniła ich 13), a jednocześnie dużo akcji rozstrzygała na własnych warunkach, uderzeniami kończącymi (miała ich 21). Aleksandrowa, która we wcześniejszych rundach nie dawała szans swoim rywalkom (wygrała z Sevastovą 6:4, 6:1, z Wang 6:2, 6:2 i z Siegemund 6:0, 6:1), teraz z kortu zeszła ze łzami w oczach" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Iga Świątek poznała rywalkę. 76 minut i po sprawie

Iga Świątek swój mecz skończyła w poniedziałek tuż po godz. 20. Swoją rywalkę poznała dopiero za kilka godzin, po 4 w nocy czasu polskiego. Wyłonił ją pojedynek Amanda Anisimova (USA, 9. WTA) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia, 22. WTA).

Kibice, którzy liczyli na wyrównane starcie, mocno się zawiedli. Od początku meczu dominowała Amerykanka. Błyskawicznie wygrała ona aż 15 z 17 pierwszych akcji i po chwili prowadziła 4:0. Po 27 minutach cieszyła się z wygrania tej partii bez straty gema. Druga partia była bardziej emocjonująca. Znów jednak to Anisimova dyktowała w niej warunki gry. Nie przeszkodził jej fakt, że raz przegrała swój serwis, bo aż trzy razy przełamała Brazylijką i wygrała 6:3.

Mecz trwał zaledwie godzinę i 16 minut. Anisimova wygrała 73 proc. po pierwszym i aż 60 proc. po drugim podaniu (rywalka odpowiednio 51 i 23 proc.). Brazylijka miała zaledwie pięć! winnerów, przy aż 27 Amerykanki.

- Wspaniale było wrócić na ten kort [Arthur Ashe - red.]. Nie grałam na nim już kilka lat. Tutaj jest niesamowita atmosfera i ja uwielbiam grać na takich scenach. Wiedziałam, że będą nerwy i będę musiała być silna psychicznie. Udało mi się to. Teraz zagram z Igą. Kto by pomyślał, że spotkamy się tak szybko po finale Wimbledonu. Jestem podekscytowana i mam nadzieję, że teraz to będzie kapitalny mecz. Ja czuję się bardzo dobrze, ona gra świetnie - przyznała Amerykanka po meczu.

Świątek po raz drugi w karierze zagra z Anisimovą. Zawodniczki grały ze sobą w finale tegorocznego Wimbledonu. Wtedy Polka rozbiła 24-latkę, wygrywając w 58 minut 6:0, 6:0 i sięgając po swój szósty w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym.

Ćwierćfinał US Open to najlepszy w karierze występ Anisimovej w tym turnieju. Dotychczas najdalej doszła w tej imprezie do III rundy w 2020 roku.

1/8 finału US Open: Amanda Anisimowa - Beatriz Haddad Maia 6:0, 6:3

