Tak światowe media podsumowały, to co zrobiła Świątek. Trafiły w samo sedno

"Iga Świątek (2. WTA) w ćwierćfinale US Open! Nasza tenisistka okazała się lepsza od Rosjanki Jekateriny Aleksandrowej (12. WTA) 6:3, 6:1. To był absolutny popis ze strony naszej tenisistki! Rywalka w przedostatnim gemie zareagowała wymownie" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl po poniedziałkowej wygranej Igi Świątek w czwartej rundzie turnieju na nowojorskich kortach.

Światowe media zachwycone dyspozycją Igi Świątek

"Świątek jest nie do zatrzymania w US Open i dociera do ćwierćfinału po pokonaniu Aleksandrowej" - ogłosił hiszpański portal PuntoDeBreak. "Iga Świątek nie odpuszcza na kortach US Open. Polka, która zdaje się wracać do formy z Wimbledonu, prezentuje w Nowym Jorku bezbłędny tenis" - dodano.

"Świątek zaprezentowała się z najlepszej strony i awansowała do ćwierćfinału US Open" - czytamy na portugalskim Bola Amarela. "Polska tenisistka odniosła swoje 11. z rzędu zwycięstwo w turniejach Wielkiego Szlema i całkowicie rozgromiła Jekaterinę Aleksandrową 6:3 i 6:1 w zaledwie 65 minut" - podkreślono.

"Niewiarygodna Iga Świątek pokonuje Jekaterinę Aleksandrową i awansuje do ćwierćfinału US Open" - ogłosił TennisUpToDate. "Iga Świątek kontynuuje epicką serię na US Open, odnosząc spektakularne zwycięstwo nad Jekateriną Aleksandrową i ponownie awansując do ćwierćfinału na Flushing Meadows" - dodano.

"Zapierający dech w piersiach tenis w wykonaniu Igi. Ma 24 lata i wszędzie, gdzie gra, prezentuje najwyższy poziom. Co za zawodniczka" - zachwycał się The Tennis Letter.

"Świątek miażdży Aleksandrową i dociera do ćwierćfinału" - czytamy na francuskim Univers Tennis. "Świątek wbiega do ćwierćfinałów US Open... i wraca na kort treningowy" - czytamy na oficjalnym portalu WTA, który zwrócił uwagę na to, że Polka chciała jeszcze potrenować po wygranym błyskawicznie meczu.

W ćwierćfinale US Open Iga Świątek zagra z lepszą z pary Amanda Anisimova (9. WTA) - Beatriz Haddad Maia (22. WTA). Spotkanie Amerykanki z Brazylijką w czwartej rundzie zostanie rozegrane o godz. 3:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek. Mecz w ćwierćfinale zostanie najpewniej rozegrany w środę 3 września.

