To dlatego Świątek wygrała z Rosjanką. Wszyscy widzieli, co zrobiła Abramowicz

Jekatierina Aleksandrowa rozbijała rywalkę za rywalką, ale w końcu na US Open 2025 trafiła na przeciwniczkę nie tylko nie do rozbicia, ale tego dnia po prostu nie do pokonania. Iga Świątek tylko na początku starcia z Rosjanką miała pewne problemy. Ale generalnie zagrała w nowojorskim turnieju swój najlepszy mecz i nie dała szans naprawdę groźnej przeciwniczce.

Świątek to wiceliderka światowego rankingu, a Aleksandrowa jest na liście WTA 12. Z ich sześciu wcześniejszych pojedynków Polka wygrała cztery, a Rosjanka dwa. Jeśli do tych danych dodamy formę, jaką w ostatnich dniach prezentowały Świątek (trzysetowa przeprawa z Lamens, ciężki mecz z Kalinską) i Aleksandrowa (6:4, 6:1 z Sevastovą, 6:2, 6:2 z Wang, 6:0, 6:1 z Siegemund), to zrozumiemy, dlaczego powszechnie spodziewano się zaciętej walki o ćwierćfinał.

Rosyjski ekspert nie doszacował Świątek

„Aleksandrowa prezentuje płynny, pewny tenis i potrafi dać popalić każdej faworytce" – pisał przed tym meczem Wiaczesław Gorbaczow, tenisowy ekspert rosyjskiego serwisu Sport.ru. Ale też podkreślał, że do zwycięstwa typuje Polkę, w trzech setach. A to dlatego, że „Gra Świątek idealnie nadaje się na korty twarde, bo mocny forhendowy topspin z linii końcowej i swoboda ruchów pozwalają Idze szybko przechodzić z obrony do ataku".

Cóż, Gorbaczow miał rację. A i tak nie doszacował Igi Świątek. Zamiast trzech setów dostaliśmy gładkie zwycięstwo Polki, bo poza dobrym forhendem i genialnym poruszaniem się Świątek pokazała też w tym meczu swój firmowy - najlepszy na świecie - bekhend, pokazała o niebo lepszy serwis niż ostatnio, a do tego zdawała się być dużo lepiej skoncentrowana.

W meczu z Anną Kalinską w poprzedniej rundzie Świątek popełniła aż 33 niewymuszone błędy (przy 28 uderzeniach kończących). Teraz tych pomyłek miała zaledwie 13 (przy 21 winnerach). W poprzednim meczu Iga męczyła się z serwisem. W pierwszym, ledwo odratowanym secie z Kalinską, trafiła tylko 37 proc. swojego pierwszego podania. Teraz zaczęła od 57 proc., a skończyła na 60 proc.

Świątek - Aleksandrowa. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co powiedziała Abramowicz

Teraz nie od stanu 1:5, jak ostatnio, tylko od wyniku 2:3, Świątek zaczęła dużo lepsze granie. - Pokazują nam sztab Igi, bo tam się dużo dzieje – mówił komentujący mecz w Eurosporcie Lech Sidor mniej więcej wtedy, gdy Iga jedyny raz w tym meczu straciła swoje podanie. To było na 1:1 – Świątek zaczęła mecz od przełamania Aleksandrowej, po czym Rosjanka od razu zanotowała przełamanie powrotne. Wtedy widzieliśmy, jak trener Wim Fissette wymienia uwagi z Maciejem Ryszczukiem, trenerem przygotowania fizycznego. Niedługo później – po gemie na 3:3 – komentująca z Sidorem Justyna Kostyra pytała go, czy potrafi czytać z ruchu warg. Wszyscy byliśmy ciekawi, co wtedy powiedziała Idze jej psycholożka, Daria Abramowicz.

Ciekawe, że od stanu 2:3 Świątek wygrała już wszystko do końca seta. Aleksandrowa gestami i mimiką pokazywała, jak się tym denerwuje. A Iga była jak skała. Nie oglądaliśmy wahań z poprzednich rund, oglądaliśmy absolutnie kontrolowaną „jazdę" do ćwierćfinału. Meta była już po godzinie i pięciu minutach gry. Wynik 6:3, 6:1 był dla Aleksandrowej tak bolesny, że z kortu schodziła z załzawionymi oczami.

Świątek tym meczem przypomniała, jak duże ma możliwości. W ćwierćfinale Iga zmierzy się albo z Amerykanką Amandą Anisimovą (9 WTA), którą niedawno rozbiła 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, albo z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (22 WTA).