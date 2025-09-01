Tak wygląda ranking WTA po szybkim meczu Świątek - Aleksandrowa

Iga Świątek ma już za sobą cztery spotkania podczas tegorocznego US Open. Najpierw pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2), a następnie - wcale nie bez problemów - wygrała z Suzan Lamens. Potrzebowała aż trzech setów, ale w końcu pokonała ją 6:1, 4:6, 6:4. W meczu z Anną Kalinską doszło do spektakularnego powrotu - Świątek przegrywała 1:5 i obroniła cztery piłki setowe. Wygrała ostatecznie 7:6 (2), 6:4. W poniedziałek było nad wyraz spokojnie. Spotkanie z Jekateriną Aleksandrową zakończyła w dwóch setach, wygrywając 6:3. 6:1. Jak wyniki Polki wpływają na ranking?

Oto miejsce Igi Świątek w rankingu WTA po meczu z Aleksandrową.

Dzięki zwycięstwu Świątek zarobiła kolejne punkty i w tym momencie ma ich 7933. W rankingu Live zajmuje drugą pozycję, wyprzedzając Coco Gauff o 67 punktów. Liderująca Aryna Sabalenka ma dużą przewagę nad resztą. Zgromadziła aż 9665 punktów. Polkę jeszcze dziś w rankingu Live z powrotem może wyprzedzić Gauff. Warunkiem będzie wyeliminowanie Naomi Osaki.

Za plecami wielkiej trójki dzieje się już mniej. Na czwartym miejscu z dużą stratą plasuje się Mirra Andriejewa (4793 pkt), a piątkę uzupełnia Madison Keys. Na kolejnych miejscach w czołowej dziesiątce są Amanda Anisimowa, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng i Jelena Rybakina.

Świątek w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią pary Amanda Anisimowa - Beatriz Haddad Maia. W potencjalnym półfinale na Polkę czekać będzie ktoś z czwórki: Marta Kostjuk, Karolina Muchova, Naomi Osaka, Coco Gauff.

Ranking WTA Live [stan na 1 września]:

1. Aryna Sabalenka - 9655 pkt

2. Iga Świątek - 7933 pkt

2. Coco Gauff - 7874 pkt

4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

5. Madison Keys - 4579 pkt

6. Amanda Anisimova - 4099 pkt

7. Jessica Pegula - 4033 pkt

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

...

30. Magdalena Fręch - 1648 pkt

37. Magda Linette - 1404 pkt

