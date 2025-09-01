Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Znowu głośno o Świątek przed meczem z Rosjanką. "145 km/h"
Przed Igą Świątek rywalizacja z kolejną z Rosjanek podczas US Open. Rywalką Igi na etapie czwartej rundy tego turnieju wielkoszlemowego będzie Jekatierina Aleksandrowa. Za faworytkę tego starcia uchodzi Świątek. Co na temat Igi pisze były trener sióstr Williams czy Marii Szarapowej? "Tym razem będzie trudniej ją wytrącić z równowagi" - zauważa Amerykanin Rick Macci.
Fot. Eduardo Munoz / REUTERS

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do tej pory Świątek pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango (6:1, 6:2), Holenderkę Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4) i Rosjankę Annę Kalinską (7:6, 6:4). Kolejną przeciwniczką Igi w tym turnieju będzie Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, która w poprzedniej rundzie wygrała 6:0, 6:1 z Niemką Laurą Siegemund. Świątek zagra z Rosjanką po raz siódmy w karierze. Aktualny bilans między tymi tenisistkami to 4-2 na korzyść Polki. Ostatnie bezpośrednie starcie to ćwierćfinał tegorocznego turnieju w Bad Homburgu. Tam Świątek wygrała 6:4, 7:6 (5).

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem
Taylor Townsend
Czytaj także:
Zmarnowała 8 piłek meczowych na US Open. Wtedy wkroczył jej 5-letni syn

Były trener sióstr Williams napisał tak o Świątek. "Jest bardziej nastawiona na atak"

Jak może wyglądać pojedynek między Świątek a Aleksandrową na etapie czwartej rundy US Open? O pewien typ pokusił się Rick Macci, były trener sióstr Williams i Marii Szarapowej. W swoim tweecie Macci nazywa Świątek "punisherem", a więc osobą wymierzającą karę.

"Punisher ma przed sobą walkę, ale tym razem będzie trudniej ją wytrącić z równowagi. W Miami Aleksandrowa zagrała z zimną krwią 31 winnerów z prędkością około 145 kilometrów na godzinę, jak Jannik Sinner. Ale teraz "polski zatrzask" jest bardziej nastawiony na atak. To Iga zadaje ciosy, posuwając się do przodu, a nie do tyłu" - napisał Macci na portalu X.

"Mam nadzieję, że Iga będzie w formie w tej rundzie. Jej postawa w dwóch ostatnich rundach była fatalna i musi natychmiast się poprawić" - odpisał jeden z internautów na wpis Macciego.

TENNIS-USOPEN/
Czytaj także:
US Open 2025. Kiedy i o której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Amerykanin dosyć regularnie publikuje wpisy na temat Igi w mediach społecznościowych. "Ma serce polskiej tańczącej lwicy, zawsze drapiącej i próbującej. Kalinska dwa razy nie myślała, ale Punisher przetrwała i to jest powód, dla którego jest jedną z najlepszych w historii tego sportu" - pisał Macci przy okazji meczu Świątek - Kalinska.

Świątek faworytką do awansu do ćwierćfinału US Open. "Stworzona do rywalizacji"

Media przewidują, że Świątek pokona Aleksandrową i awansuje do ćwierćfinału US Open. "Polka jest zdecydowaną faworytką. Jej gra jest stworzona do rywalizacji na kortach twardych: mocny topspin z linii końcowej, forehand, który dyktuje przebieg wymian, i ruch pozwalający z łatwością przekuć obronę w atak. Kluczem do wygranej będzie przetrwanie gwałtownych ataków Aleksandrowej, utrzymanie szybkiego returnu i cierpliwość" - czytamy na portalu sportskeeda.com.

Jeżeli Świątek awansuje do ćwierćfinału US Open, to zagra tam z lepszą z pary Amanda Anisimova - Beatriz Haddad Maia. Później Świątek może trafić na Martę Kostiuk, Karolinę Muchovą, Naomi Osakę lub Coco Gauff.

Zobacz też: Mecz Świątek - Aleksandrowa "rozstrzygnięty". "Jest do tego stworzona"

Spotkanie między Świątek a Aleksandrową odbędzie się w poniedziałek nie przed godz. 19:00 czasu polskiego. Wcześniej na korcie im. Louisa Armstronga pojawią się Szwajcar Leandro Riedi i Australijczyk Alex de Minaur. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?