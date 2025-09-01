Znowu głośno o Świątek przed meczem z Rosjanką. "145 km/h"

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do tej pory Świątek pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango (6:1, 6:2), Holenderkę Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4) i Rosjankę Annę Kalinską (7:6, 6:4). Kolejną przeciwniczką Igi w tym turnieju będzie Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, która w poprzedniej rundzie wygrała 6:0, 6:1 z Niemką Laurą Siegemund. Świątek zagra z Rosjanką po raz siódmy w karierze. Aktualny bilans między tymi tenisistkami to 4-2 na korzyść Polki. Ostatnie bezpośrednie starcie to ćwierćfinał tegorocznego turnieju w Bad Homburgu. Tam Świątek wygrała 6:4, 7:6 (5).

Były trener sióstr Williams napisał tak o Świątek. "Jest bardziej nastawiona na atak"

Jak może wyglądać pojedynek między Świątek a Aleksandrową na etapie czwartej rundy US Open? O pewien typ pokusił się Rick Macci, były trener sióstr Williams i Marii Szarapowej. W swoim tweecie Macci nazywa Świątek "punisherem", a więc osobą wymierzającą karę.

"Punisher ma przed sobą walkę, ale tym razem będzie trudniej ją wytrącić z równowagi. W Miami Aleksandrowa zagrała z zimną krwią 31 winnerów z prędkością około 145 kilometrów na godzinę, jak Jannik Sinner. Ale teraz "polski zatrzask" jest bardziej nastawiony na atak. To Iga zadaje ciosy, posuwając się do przodu, a nie do tyłu" - napisał Macci na portalu X.

"Mam nadzieję, że Iga będzie w formie w tej rundzie. Jej postawa w dwóch ostatnich rundach była fatalna i musi natychmiast się poprawić" - odpisał jeden z internautów na wpis Macciego.

Amerykanin dosyć regularnie publikuje wpisy na temat Igi w mediach społecznościowych. "Ma serce polskiej tańczącej lwicy, zawsze drapiącej i próbującej. Kalinska dwa razy nie myślała, ale Punisher przetrwała i to jest powód, dla którego jest jedną z najlepszych w historii tego sportu" - pisał Macci przy okazji meczu Świątek - Kalinska.

Świątek faworytką do awansu do ćwierćfinału US Open. "Stworzona do rywalizacji"

Media przewidują, że Świątek pokona Aleksandrową i awansuje do ćwierćfinału US Open. "Polka jest zdecydowaną faworytką. Jej gra jest stworzona do rywalizacji na kortach twardych: mocny topspin z linii końcowej, forehand, który dyktuje przebieg wymian, i ruch pozwalający z łatwością przekuć obronę w atak. Kluczem do wygranej będzie przetrwanie gwałtownych ataków Aleksandrowej, utrzymanie szybkiego returnu i cierpliwość" - czytamy na portalu sportskeeda.com.

Jeżeli Świątek awansuje do ćwierćfinału US Open, to zagra tam z lepszą z pary Amanda Anisimova - Beatriz Haddad Maia. Później Świątek może trafić na Martę Kostiuk, Karolinę Muchovą, Naomi Osakę lub Coco Gauff.

Spotkanie między Świątek a Aleksandrową odbędzie się w poniedziałek nie przed godz. 19:00 czasu polskiego. Wcześniej na korcie im. Louisa Armstronga pojawią się Szwajcar Leandro Riedi i Australijczyk Alex de Minaur. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

