US Open 2025. Kiedy i o której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek nie bez problemów znalazła się w IV rundzie US Open. W nocy z sobotę na niedzielę polskiego czasu co prawda pokonała Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (2), 6:4, ale musiała mocno się napracować. Mistrzyni Wimbledonu przegrywała już 1:5, ale odrobiła straty i po niemal dwóch godzinach spędzonych na korcie wywalczyła awans. Teraz czas na kolejny polsko-rosyjski pojedynek - tym razem z Jekateriną Aleksandrową.

Świątek zagra z Rosjanką o ćwierćfinał US Open. Doskonale ją zna

Pochodząca z Czelabińska 30-latka miała znacznie prostszą przeprawę. W III rundzie bardzo pewnie ograła reprezentantkę Niemiec Laurę Siegemund 6:0, 6:1. Potrzebowała do tego nieco ponad godziny. Pozostałe dwa spotkania z Xinyu Wang i Anastasiją Sevastovą również wygrała bez straty seta. Mimo to faworytką powinna być Iga Świątek.

Nasza najlepsza tenisistka miała już zresztą w tym roku okazje, by udowodnić swoją wyższość. W czerwcu pokonała Aleksandrową 6:4, 7:6 (5) w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg. W sumie obydwie tenisistki grały przeciwko sobie sześć razy. Cztery razy lepsza była Polka, dwa razy - Rosjanka. Ostatni raz udało jej się wygrać w marcu zeszłego roku w 1/8 finału w Miami.

Teraz stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału US Open. A w nim na zwyciężczynię będzie czekała konfrontacja z finalistką Wimbledonu Amandą Anisimovą lub Beatriz Haddad Maią. Amerykanka i Brazylijka zmierzą się jednak dopiero we wtorek (polskiego czasu). A kiedy na kort wyjdzie Polka?

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa odbędzie się w poniedziałek 1 września na Louis Armstrong Stadium. Panie przystąpią do gry tuż po zakończeniu spotkania Leandro Riediego z Aleksem De Minaurem, a zatem najwcześniej o godz. 19:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz w internecie - na płatnej platformie Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

