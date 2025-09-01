Mecz Świątek - Aleksandrowa "rozstrzygnięty". "Jest do tego stworzona"

Iga Świątek przez pierwsze rundy US Open wcale nie przeszła tak gładko, jak można było zakładać przed turniejem. Poza pewną wygraną 6:1, 6:2 nad Emilianą Arango napotkała na dość spory opór ze strony rywalek. Suzan Lamens urwała jej nawet seta, ale ostatecznie przegrała 1:6, 6:4, 4:6. Z kolei Anna Kalinska prowadziła już 5:1, by ulec 6:7 (2), 4:6. Kolejną tenisistką, która spróbuje przeszkodzić Świątek, będzie Jekaterina Aleksandrowa.

Amerykanie wydali wyrok. Świątek "zdecydowaną faworytką". Oto co o niej piszą

Dla Polki będzie to zdecydowanie największe wyzwanie w tegorocznej edycji zmagań. Aleksandrowa w rankingu WTA zajmuje wysokie 12. miejsce. W tym sezonie wygrała już zawody w Linzu i dotarła do finału w Monterrey. Przez cały rok spisywała się bardzo solidnie. Ale czy w tej konfrontacji będzie w stanie rzucić wyzwanie Świątek? Zdaniem amerykańskiego portalu Sportskeeda - nie.

Jego dziennikarze nie pozostawili co do tego żadnych złudzeń. - Polka jest zdecydowaną faworytką. Jej gra jest stworzona do rywalizacji na kortach twardych: mocny topspin z linii końcowej, forehand, który dyktuje przebieg wymian, i ruch pozwalający z łatwością przekuć obronę w atak - argumentują. Zwracają także uwagę niesamowitą regularność Świątek i psychologiczny przełom, jaki nastąpił po triumfie na Wimbledonie.

Tak zakończy się mecz Świątek - Aleksandrowa. Wskazali "klucz do zwycięstwa"

Ich zdaniem kluczem do zwycięstwa będzie "przetrwanie gwałtownych ataków Aleksandrowej, utrzymanie szybkiego returnu i cierpliwość". Mimo wszystko przestrzegają, że Rosjanka może sprawić problemy. - Aleksandrowa prezentuje płaski tenis z silnym pierwszym uderzeniem, który w danym dniu może być wyzwaniem dla każdego. Uzbrojona w mocny serwis i szybkie, agresywne uderzenia z głębi kortu, będzie starała się skracać wymiany - prognozują.

Na tej podstawie zapowiadają pewne zwycięstwo 24-latki w dwóch setach. Na korzyść Świątek przemawia także historia. Polka wygrała z Aleksandrową cztery z dotychczasowych sześciu spotkań. Ostatnio obie panie mierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg i również lepsza okazała się młodsza z tenisistek. Wygrała 6:4, 7:6 (5). Ich starcie w ramach IV rundy US Open planowane jest na poniedziałek 1 września i rozpocznie się najwcześniej o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

