Świątek już wie. Tak wygląda ranking WTA po meczu Sabalenki na US Open

Iga Świątek oraz inne czołowe tenisistki rywalizują w US Open. Za nami już część spotkań czwartej rundy, a wielkie zainteresowanie wzbudziło to z udziałem Aryny Sabalenki, obrończyni tytułu oraz liderki rankingu WTA.

Aryna Sabalenka dalej może obronić tytuł w US Open. Iga Świątek i Coco Gauff gonią

27-latka grała z Cristiną Bucsą, 95. rakietą świata, i w nieco ponad godzinę zwyciężyła 6:1, 6:4. Dzięki temu obroniła kolejną część dorobku za zeszłoroczny triumf w Nowym Jorku i ma pewność, że po zakończeniu zmagań zostanie na czele światowych list. Jednak dalej ma bardzo dużo punktów do stracenia.

W innej sytuacji są dwie tenisistki goniące Sabalenkę - Iga Świątek oraz Coco Gauff. Ta ostatnia już obroniła dorobek za zeszłoroczny wynik (czwarta runda) i teraz może tylko zyskiwać. Przez to aktualnie jest też wyżej w rankingu WTA Live od Polki, która jeszcze musi powalczyć o utrzymanie stanu punktowego (rok temu wystąpiła w ćwierćfinale).

Wspomniane trzy zawodniczki wyraźnie górują nad resztą stawki. Dość powiedzieć, że w zestawieniu "na żywo" trzecia Świątek ma blisko 3 tys. pkt przewagi nad kolejną Mirrą Andriejewą (odpadła już z US Open). A żadna z jeszcze niżej notowanych tenisistek nawet w przypadku triumfu w Nowym Jorku nie dobije do granicy 6 tys. pkt.

Ranking WTA Live po ostatnich meczach US Open

1. Aryna Sabalenka - 9655 pkt (maksymalnie 11225 pkt w przypadku wygrania US Open)

2. Coco Gauff - 7874 pkt (maks. 9634 pkt)

3. Iga Świątek - 7743 pkt (maks. 9503 pkt)

4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

5. Madison Keys - 4579 pkt

6. Amanda Anisimova - 4099 pkt (maks. 5859 pkt)

7. Jessica Pegula - 4033 pkt (maks. 5603 pkt)

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

...

30. Magdalena Fręch - 1648 pkt

37. Magda Linette - 1404 pkt

W najbliższych godzinach zostaną rozegrane cztery pozostałe spotkania czwartej rundy US Open, w tym Igi Świątek z Jekatieriną Aleksandrową - relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

