Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Świątek już wie. Tak wygląda ranking WTA po meczu Sabalenki na US Open
Iga Świątek gra dalej w US Open. Polka ma przed sobą mecz czwartej rundy, a ten etap przebrnęła już Aryna Sabalenka, która dzięki temu umocniła swoją pozycję na światowych listach. A rywalizacja obu wspomnianych tenisistek oraz Coco Gauff zapowiada się ciekawie. Tak obecnie wygląda ranking WTA.
Aryna Sabalenka / Iga Świątek
REUTERS: Mike Frey-Imagn Images / Robert Deutsch-Imagn Images

Iga Świątek oraz inne czołowe tenisistki rywalizują w US Open. Za nami już część spotkań czwartej rundy, a wielkie zainteresowanie wzbudziło to z udziałem Aryny Sabalenki, obrończyni tytułu oraz liderki rankingu WTA.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie Wybierz serwis

Aryna Sabalenka dalej może obronić tytuł w US Open. Iga Świątek i Coco Gauff gonią

27-latka grała z Cristiną Bucsą, 95. rakietą świata, i w nieco ponad godzinę zwyciężyła 6:1, 6:4. Dzięki temu obroniła kolejną część dorobku za zeszłoroczny triumf w Nowym Jorku i ma pewność, że po zakończeniu zmagań zostanie na czele światowych list. Jednak dalej ma bardzo dużo punktów do stracenia. 

W innej sytuacji są dwie tenisistki goniące Sabalenkę - Iga Świątek oraz Coco Gauff. Ta ostatnia już obroniła dorobek za zeszłoroczny wynik (czwarta runda) i teraz może tylko zyskiwać. Przez to aktualnie jest też wyżej w rankingu WTA Live od Polki, która jeszcze musi powalczyć o utrzymanie stanu punktowego (rok temu wystąpiła w ćwierćfinale). 

Zobacz również: Ależ sensacja! Rybakina nie wiedziała, co się dzieje. Oto czarny koń US Open

Wspomniane trzy zawodniczki wyraźnie górują nad resztą stawki. Dość powiedzieć, że w zestawieniu "na żywo" trzecia Świątek ma blisko 3 tys. pkt przewagi nad kolejną Mirrą Andriejewą (odpadła już z US Open). A żadna z jeszcze niżej notowanych tenisistek nawet w przypadku triumfu w Nowym Jorku nie dobije do granicy 6 tys. pkt.

Ranking WTA Live po ostatnich meczach US Open 

  • 1. Aryna Sabalenka - 9655 pkt (maksymalnie 11225 pkt w przypadku wygrania US Open)
  • 2. Coco Gauff - 7874 pkt (maks. 9634 pkt)
  • 3. Iga Świątek -  7743 pkt (maks. 9503 pkt)
  • 4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt
  • 5. Madison Keys -  4579 pkt
  • 6. Amanda Anisimova -  4099 pkt (maks. 5859 pkt)
  • 7. Jessica Pegula - 4033 pkt (maks. 5603 pkt)
  • 8. Jasmine Paolini - 4006 pkt
  • 9. Qinwen Zheng -  4003 pkt
  • 10. Jelena Rybakina - 3833 pkt
  • ...
  • 30. Magdalena Fręch - 1648 pkt
  • 37. Magda Linette - 1404 pkt

W najbliższych godzinach zostaną rozegrane cztery pozostałe spotkania czwartej rundy US Open, w tym Igi Świątek z Jekatieriną Aleksandrową - relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!