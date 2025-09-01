Świątek już wie. Tak wygląda ranking WTA po meczu Sabalenki na US Open

Iga Świątek oraz inne czołowe tenisistki rywalizują w US Open. Za nami już część spotkań czwartej rundy, a wielkie zainteresowanie wzbudziło to z udziałem Aryny Sabalenki, obrończyni tytułu oraz liderki rankingu WTA.
27-latka grała z Cristiną Bucsą, 95. rakietą świata, i w nieco ponad godzinę zwyciężyła 6:1, 6:4. Dzięki temu obroniła kolejną część dorobku za zeszłoroczny triumf w Nowym Jorku i ma pewność, że po zakończeniu zmagań zostanie na czele światowych list. Jednak dalej ma bardzo dużo punktów do stracenia.
W innej sytuacji są dwie tenisistki goniące Sabalenkę - Iga Świątek oraz Coco Gauff. Ta ostatnia już obroniła dorobek za zeszłoroczny wynik (czwarta runda) i teraz może tylko zyskiwać. Przez to aktualnie jest też wyżej w rankingu WTA Live od Polki, która jeszcze musi powalczyć o utrzymanie stanu punktowego (rok temu wystąpiła w ćwierćfinale).
Zobacz również: Ależ sensacja! Rybakina nie wiedziała, co się dzieje. Oto czarny koń US Open
Wspomniane trzy zawodniczki wyraźnie górują nad resztą stawki. Dość powiedzieć, że w zestawieniu "na żywo" trzecia Świątek ma blisko 3 tys. pkt przewagi nad kolejną Mirrą Andriejewą (odpadła już z US Open). A żadna z jeszcze niżej notowanych tenisistek nawet w przypadku triumfu w Nowym Jorku nie dobije do granicy 6 tys. pkt.
W najbliższych godzinach zostaną rozegrane cztery pozostałe spotkania czwartej rundy US Open, w tym Igi Świątek z Jekatieriną Aleksandrową - relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!