Aryna Sabalenka bez problemów awansowała do IV rundy tegorocznego US Open. Liderka światowego rankingu w trzech dotychczasowych meczach nie straciła seta. W III rundzie Białorusinka wygrała 6:3, 7:6 (7:2) z finalistką turnieju z 2021 roku - Kandyjką Leylah Fernandez (30. WTA).

Aryna Sabalenka mówi o sukcesach w tie-breakach

Aryna Sabalenka ma obecnie niesamowitą serię aż 18 wygranych z rzędu w tie-breakach. Ostatni raz przegrała w tie-breaku 11 lutego tego roku, w drugiej rundzie turnieju w Dosze z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (12. WTA). Ostatnio Sabalenka zabrała głos na temat swojej imponującej serii. Podkreśliła, że na rywalkach jest dodatkowa presja.

"Mam taką nadzieję. Oczywiście, nie rozpamiętuję tego w trakcie meczu, ale na przeciwniczkach ciąży dodatkowa presja. Podoba mi się to" - przyznała Sabalenka.

"Czy czujesz, że zawodniczki zdają sobie sprawę z twoich sukcesów w tie-breakach?" - spytał dziennikarz.

Została ona też spytana, czy czuje, że gra jej się lepiej w tie-breakach.

"Czasami w trakcie seta zastanawiam się nad swoimi decyzjami na korcie i kiedy dochodzi do tie-breaka, wiem, że nie mam już czasu na wątpliwości. Trzeba po prostu grać i ufać swojej grze. Przypominam sobie, że muszę ufać sobie. Wiem, co robić na korcie i staram się trzymać planu gry, grać agresywnie i wywierać jak największą presję na przeciwniczkach - dodała Sabalenka.

Białorusinka w IV rundzie US Open zmierzy się z Hiszpanką Cristiną Bucsą (95. WTA). Z Igą Świątek może zmierzyć się dopiero w ewentualnym finale.

