Znamy godzinę meczu Igi Świątek o ćwierćfinał US Open

US Open trwa w najlepsze, a z każdym dniem na placu boju pozostanie mniej tenisistek. Szansę na sukces w turnieju wciąż ma Iga Świątek, która jest już w czwartej rundzie ostatniego, tegorocznego turnieju wielkoszlemowego.

Wszystko jasne w sprawie Świątek. Wtedy zagra o ćwierćfinał US Open

Wiceliderka światowego rankingu awans zapewniła sobie w nocy z soboty na niedzielę. Świątek pomimo pewnych trudności rozprawiła się z Rosjanką Anną Kalinską 7:6 (2), 6:4. Spotkanie trwało blisko dwie godziny.

W kolejnej rundzie rywalką Świątek będzie kolejna Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa, która ograła reprezentantkę Niemiec Laurę Siegemund 6:0, 6:1. To może być trudna przeprawa. Aleksandrowa w tej edycji US Open nie straciła jeszcze seta, a z Siegemund poradziła sobie w zaledwie 61 minut.

Co ciekawe obie panie mierzyły się ze sobą w czerwcu tego roku. W ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg Świątek wygrała z Aleksandrową 6:4, 7:6 (5). Teraz obie panie marzą o ćwierćfinale, ale US Open. W nim czekać będzie zwyciężczyni pary Mirra Andriejewa - Beatriz Haddad Maia. Może się więc zdarzyć, że Świątek w drodze do potencjalnego półfinału zmierzy się z trzema Rosjankami z rzędu. Do tego jednak droga daleka.

Póki co wiemy kiedy odbędzie się spotkanie Świątek z Aleksandrową. Zdradzili to organizatorzy US Open. Na oficjalnej stronie internetowej turnieju przedstawili plan gier poniedziałkowych meczów 1/8 finału. Już wiadomo, że mecz Świątek z Aleksandrową odbędzie się w poniedziałek najwcześniej o godzinie 19:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Przed meczem Polki odbędzie się pojedynek Leandro Riediego z Aleksem De Minaurem.

