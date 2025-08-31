Fatalne wieści dla Polski. Tyle potrwa przerwa Majchrzaka. Niestety

Kamil Majchrzak sprawił nie lada niespodziankę, gdy w drugiej rundzie US Open pokonał dziewiątego zawodnika świata - Karena Chaczanowa 2:6, 6:7 (4), 6:4, 7:5, 7:6 (5). Niestety ponad cztery i pół godziny walki na korcie pozostawiły ślad na jego zdrowiu. W sobotę polski tenisista przy stanie 3:5 w pierwszym secie skreczował w pojedynku z Leandro Riedim. Teraz wyjaśnił, dlaczego tak się stało.
Jak przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, jeszcze w trakcie poprzedniego spotkania z Chaczanowem doznał kontuzji mięśni międzyżebrowych. - Przy jednym z moich serwisów wyrzuciłem piłkę w górę. Wiatr ją zdjął, a ja chcąc ją złapać, zaserwowałem z dość niewygodnej pozycji. Zaserwowałem, szarpnąłem i od razu poczułem ból, więc wiedziałem, że coś jest nie tak. Od tamtej pory grałem z bólem i trochę ucierpiał na tym mój serwis. Ale było dużo adrenaliny, dzięki której mogłem serwować na 80-90 procent. Wiedziałem, jak zaserwować, żeby nie dostać winnera. To było wystarczające - opowiedział.
Spotkanie z Rosjaninem udało się dokończyć. Na walkę z 435. w rankingu Riedim zabrakło już jednak sił. - Byłem na tabletkach, ale i tak ból był zbyt duży. Rywal wiedział, że nie jestem w pełni zdrowy i na początku był tak zestresowany, że udało mi się wyjść na prowadzenie 3:0. Potem zaczął normalnie grać i uderzać, na co nie miałem odpowiedzi. Więc wobec braku możliwości oddania normalnego zagrania przy serwisie poddałem mecz - tłumaczył.
Majchrzak ujawnił także, że według wstępnych badań czekają go co najmniej trzy tygodnie przerwy. To fatalna informacja również dla reprezentacji Polski. Ta już za dwa tygodnie 12-13 września zmierzy się w Gdyni z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa. Stawką tej rywalizacji będzie prawo gry w kwalifikacjach do przyszłorocznego turnieju Final 8 z udziałem ośmiu najlepszych drużyn świata.
Wygląda więc na to, że Majchrzaka, który stanowił o sile naszej kadry w poprzednim meczu Pucharu Davisa z Gruzją, tym razem zabraknie. - Będę robić wszystko, żeby zdążyć, ale na razie diagnoza wyprzedza niestety czas, który pozostał do meczu z Wielką Brytanią - zadeklarował tenisista.
