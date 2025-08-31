Tak wygląda ranking WTA po tym, jak grała Świątek w III rundzie US Open

Iga Świątek tegorocznego US Open wcale nie rozpoczęła lekko, łatwo i przyjemnie. Choć przyzwyczaiła nas, że przez początkowe rundy przechodzi gładko, tym razem tak nie jest. W starciu z Suzan Lamens potrzebowała aż trzech setów, ale w końcu wygrała 6:1, 4:6, 6:4. Z kolei z Anną Kalinską obyło się bez dodatkowego seta, choć niewiele do tego brakowało. W pierwszym Świątek przegrywała 1:5 i broniła czterech piłek setowych. Później jednak nastąpił spektakularny powrót i skończyło się wynikiem 7:6 (2), 6:4 dla Świątek. Z punktu widzenia rankingów styl nie ma jednak żadnego znaczenia.

Oto miejsce Igi Świątek w rankingu WTA po meczu z Kalinską. Nadal musi gonić

Dzięki zwycięstwu Świątek zarobiła kolejne 110 punktów i na ten moment ma ich w sumie 7743. W zestawieniu Live zajmuje trzecie miejsce, mimo że w tym oficjalnym opublikowanym w ostatni poniedziałek jest druga. Oprócz liderującej Aryny Sabalenki (9655 punktów) wyprzedza ją jeszcze Coco Gauff. Amerykanka ma nad nią 131 punktów przewagi. Cała prowadząca trójka awansowała do IV rundy, dlatego przetasowania nadal są możliwe.

Spokojniej jest natomiast za plecami Polki. Nad czwartą Mirrą Andriejewą triumfatorka Wimbledonu ma już kolosalną przewagą rzędu 2 950 puntów. Poza tym Rosjanka odpadła już z turnieju po sensacyjnej porażce z Taylor Townsend w III rundzie. W zawodach nie ma już także piątej na światowych listach Madison Keys, która ma na koncie 4579 punktów.

Zmiany w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Spadek o pięć pozycji

Na kolejnych pozycjach doszło za to do pewnych przetasowań. O trzy miejsca w górę przesunęła się Amanda Anisomova i zajmuje obecnie szóstą lokatę. Największy spadek zanotowała z kolei Jessica Pegula. Finalistce poprzedniej edycji US Open odjęto dość sporo punktów, przez co spadła z czwartej na dziewiątą pozycję. Przed nią są jeszcze Jasmine Paolini i Qinwen Zheng. Czołową dziesiątkę zamyka Jasmine Paolini.

Awans o trzy pozycje zaliczyła także Magdalena Fręch. Mimo że odpadła w III rundzie po porażce z Coco Gauff, zajmuje obecnie 30. miejsce. 36. jest natomiast trzecia z Polek Magda Linette.

Ranking WTA Live [stan na 31 sierpnia]:

1. Aryna Sabalenka - 9655 pkt

2. Coco Gauff - 7874 pkt

3. Iga Świątek - 7743 pkt

4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

5. Madison Keys - 4579 pkt

6. Amanda Anisimova - 4099 pkt

7. Jasmine Paolini - 4006 pkt

8. Qinwen Zheng - 4003 pkt

9. Jessica Pegula - 3843 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

...

30. Magdalena Fręch - 1648 pkt

36. Magda Linette - 1404 pkt

