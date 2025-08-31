W Rosji gorąco po tym, co zrobiła Andriejewa. "Musi się wiele nauczyć"

Andriejewa była zdecydowaną faworytką w spotkaniu z Townsend. Tymczasem rosyjska tenisistka nie była w stanie nic zrobić na korcie, co wprawiało ją w ogromną frustrację. Ostatecznie Amerykanka wygrała z piątą zawodniczką w rankingu WTA 7:5, 6:2, a samo spotkanie trwało nieco ponad godzinę.

Rosjanie analizują grę Andriejewej. Powinna być jak Djoković?

O porażce Andriejewej głośno jest też w Rosji. Tamtejsze media za porażkę 18-letniej Rosjanki obwiniają presję wytworzoną przez amerykańskich kibiców. Byłe rosyjskie tenisistki próbują analizować przegraną Andriejewej. - Uważam, że publiczność miała na nią wielki wpływ. W nocnych meczach, zwłaszcza z Amerykankami, organizują show. Z takim wsparciem lokalne zawodniczki radzą sobie lepiej i wygrywają swoje mecze, to złamało Mirrę - cytuje wypowiedź Natalji Wichlancewej portal championat.com.

- Novak Djoković mówił ostatnio, jak sobie radził w meczach z Rogerem. Nigdy nie był faworytem kibiców, fani byli przeciwko niemu, ale potrafił się od tego zdystansować metodą prób i błędów - osiągnął odpowiednią mentalność (...). Nie powinnaś od razu popadać we łzy i stres - stwierdziła.

- Wielka szkoda, że nie poradziła sobie z presją trybun - podsumowała Nadieżda Petrowa. Trener Wiktor Janczuk również nie ukrywał zdziwienia porażką Andriejewej. - To pokazuje, że wciąż brakuje jej doświadczenia i musi się wiele nauczyć. Musi popracować nad siłą fizyczną, jej uderzeniom brakuje mocy - zauważył.

"Atmosfera na stadionie była elektryczna, kibice z entuzjazmem reagowali na każdy punkt Townsend. A Mirra ponownie nie radziła sobie z lokalną rywalką i publicznością, jest pewne napięcie, które bardzo mocno wpływa na jej grę" - pisała po meczu Jelena Wiesnina.

Mirra Andriejewa z każdego US Open w karierze odpadała po meczu z zawodniczką gospodarzy. W 2023 roku była gorsza od Coco Gauff, a rok temu przegrała z Ashlyn Krueger.

