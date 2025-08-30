Wielka kontrowersja na US Open. Od razu wywołali Sabalenkę. "Bez reakcji"

Taylor Frtiz (4. ATP) w trzeciej rundzie US Open pokonał 7:6(3), 6:7(9-11), 6:4, 6:4 Jerome'a Kyma (175. ATP). Po tym spotkaniu szerzej mówi się o jednej z akcji, w której sędzia główna podjęła kontrowersyjną decyzję.

Sporna sytuacja w meczu Taylor Fritz - Jerome Kym. Sędzia odebrała punkt

W drugiej partii przy stanie 4:4 40-15 dla Amerykanina szwajcarski tenisista uderzył piłkę. I wydał z siebie odgłos, gdy spadła ona po drugiej stronie siatki. Fritz zdołał ją dosięgnąć i odegrał. Co prawda za linię końcową, lecz chwilę wcześniej gra została przerwana i punkt dostał czwarty zawodnik rankingu. Niżej notowany tenisista wdał się w dyskusję z panią arbiter, lecz nic nie wskórał. O co tam chodziło?

"W meczu Fritz - Kym ten drugi wydał z siebie dźwięk po tym, jak uderzył piłkę, a piłka była już po stronie Fritza. Sędzia uznała to za przeszkodę i odebrała mu punkt" - wyjaśnił Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl, w serwisie X. Po czym wskazał, na czym polega problem z tą sytuacją.

Jerome Kym stracił punkt za to, co gwiazdom uchodzi na sucho? "Są równi i równiejsi"

"Ten przepis wywołuje kontrowersje, bo jak np. Aryna Sabalenka tak się zachowuje, to wszystko jest OK i sędziowie bez reakcji" - przypomniał Senkowski. A internauci wymienili inne gwiazdy stosujące takie "zagrywki".

"Co? Gdyby to był standard, wielu graczy nigdy w życiu nie wygrałoby ani jednego meczu", "po prostu Kym nie ma na nazwisko Alcaraz i nie jęczy przez całą wymianę tak jak on. Niestety są równi i równiejsi", "Sabalenka i Azarenka też to robią i nie odbierają im punktów" - czytamy.

Decyzja sędzi głównej była sporna, choć tamten punkt aż tak wiele nie kosztował Kyma, który ostatecznie wygrał drugą partię. Jednak w całym meczu górą był Taylor Fritz, który w czwartej rundzie US Open zagra z Tomasem Machacem (22. ATP).

