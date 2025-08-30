Nadchodzi rewolucja! Koniec długich meczów w Wielkim Szlemie

To już tradycja, że mężczyźni grają w turniejach wielkoszlemowych do trzech wygranych setów. Nierzadko zdarza się, że do wyłonienia zwycięzcy meczu potrzebnych jest pięć partii. Mecze potrafią trwać grubo ponad cztery godziny. Niektórzy zawodnicy mają problem z wytrzymaniem trudów takich spotkań, a sytuacji nie poprawiają wysokie temperatury. Pokazuje to choćby US Open, który obecnie trwa.

Shriver nie ma wątpliwości. "Potrzebujemy krótszego formatu"

Ben Shelton skreczował w piątkowym meczu trzeciej rundy przeciwko Adrianowi Mannarino, podając jako przyczynę kontuzję barku, której doznał na początku czwartego seta.

To jeszcze bardziej przekonało Pam Shriver, legendarną tenisistkę, do tego, że mecze tego typu imprez muszą odbywać się do dwóch wygranych setów, tak by zawodnicy rozgrywali maksymalnie trzy partie w ciągu jednego spotkania.

"Rozumiem tradycję gry mężczyzn do trzech wygranych setów w turniejach wielkoszlemowych, ale biorąc pod uwagę sposób, w jaki dziś gra się w tenisa, większe obciążenia związane z podróżami, coraz bardziej ekstremalne upały oraz wyrównany poziom, który sprawia, że już wczesne rundy są wymagające, potrzebujemy krótszego formatu. Mam nadzieję, że z Benem i Novakiem wszystko w porządku" - napisała na platformie X.

Kibice podzieleni po wpisie Shriver

Słowa świetnej przed laty tenisistki wywołały różnorodne komentarze. Wciąż bowiem nie brakuje wśród kibiców zwolenników dłuższego grania.

Niektórzy natomiast apelują o to, by zmienić harmonogram rozgrywek. Nie ma wątpliwości, że obecnie meczów jest sporo, stąd według części fanów lepiej usunąć kilka turniejów w trakcie touru, by tenisiści mieli więcej oddechu przed imprezami wielkoszlemowymi. Gdyby jednak w przyszłości przeforsowano zmianę, o której mówi Shriver, to mielibyśmy do czynienia z rewolucją.

Wielu fanów tenisa liczy się ze zdaniem Amerykanki. W końcu to 22-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (21 triumfów w grze podwójnej i 1 w mikście). Teraz pozostaje czekać, czy działacze głębiej pochylą się nad omawianym tematem dotyczącym długości meczów, czy też zostanie on przemilczany.

