Nasza tenisistka do US Open przystąpiła w roli jednej z faworytek do zwycięstwa. Polka dopiero co triumfowała w zawodach Cincinnati Open, a także wygrała poprzedni turniej wielkoszlemowy, czyli Wimbledon. Wysoką formę w Nowym Jorku Świątek potwierdziła w meczu z Emilianą Arango, ale w drugiej rundzie miała niespodziewane problemy - nisko notowaną Suzan Lamens ograła dopiero po trzech setach. To delikatny sygnał alarmowy przed kolejnym meczem 24-latki.

Kiedy gra Iga Świątek w US Open? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W trzeciej rundzie US Open Polka zmierzy się z Anną Kalinskają, z którą rywalizowała bardzo niedawno. Podczas Cincinnati Open Świątek pokonała Rosjankę 6:3, 6:4. Mimo tego nie powinniśmy spodziewać się przesadnie łatwego meczu 24-latki w Nowym Jorku. Rosyjska tenisistka jest ostatnio bowiem w świetnej formie. Od czasu Wimbledonu zdążyła wygrać łącznie aż dziewięć meczów (w Waszyngtonie, gdzie grała w finale, Montrealu oraz Cincinnati).

To jednak oczywiście Świątek będzie faworytką do awansu do czwartej rundy. O której zobaczymy ją w akcji? Tenisistki wyjdą na kort centralny w Nowym Jorku jako trzecie. To oznacza, że ich spotkanie rozpocznie się już po północy i nie przed 1:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie dostępny na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

