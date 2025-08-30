Przerwali mecz, Sabalenka reaguje. "Popatrzyłam na mojego chłopaka"

Leylah Fernandez to zawodniczka, która w 2021 roku grała w finale US Open, ale od tamtego czasu nie zdołała na dłużej przedostać się do ścisłej czołówki kobiecego tenisa. W spotkaniu z Sabalenką Kanadyjka była skazywana na pożarcie. Szczególnie że pierwsza rakieta świata w poprzednich meczach na kortach w Nowym Jorku prezentowała się bardzo dobrze. Ani z Rebeką Masarovą, ani z Poliną Kudermietową nie straciła seta. Nie inaczej miało być w trzeciej rundzie.

Sabalenka o oświadczynach w US Open. Zwróciła się w stronę partnera

Białorusinka faktycznie pokonała Fernandez, choć nie bez problemów - w drugim secie jej rywalka zdołała nawet doprowadzić do tie-breaka. Głównym tematem konferencji prasowej okazał się jednak nie przebieg tego spotkania, a to, co wydarzyło się w przerwie między wymianami. Jeden z fanów obecnych na stadionie w Nowym Jorku oświadczył się swojej dziewczynie. Uchwyciły to kamery, na trybunach pojawiły się brawa, a wobec tej sytuacji nieobojętne były też same tenisistki.

- Myślę, że to jest pierwszy raz, kiedy ktoś się oświadczył w trakcie mojego meczu. To był bardzo słodki moment i próbowałam się nie uśmiechać, żeby pozostać skupioną na grze. Choć trudno było się nie uśmiechać, bo to bardzo urocza sytuacja i myślę, że są obecnie bardzo szczęśliwi. Tak jak powiedziałam na korcie, życzę im szczęśliwego małżeństwa - mówiła Sabalenka.

Po chwili 27-latka zwróciła się też w stronę swojego życiowego partnera, Georgiosa Frangulisa. - Nie chciałabym dokładnie takich oświadczyn. Ale popatrzyłam się na mojego chłopaka. Ta. Bez presji - stwierdziła roześmiana Białorusinka.

W czwartej rundzie US Open rywalką Sabalenki będzie Hiszpanka Cristina Bucsa.

