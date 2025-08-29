Sensacja w US Open. Paolini wyrzucona. Demolka w drugim secie

Jasmine Paolini (8. WTA) bez straty seta pokonała kolejno Destanee Aiavę (166. WTA) oraz Ivę Jovic (73. WTA), co dało jej awans do trzeciej rundy US Open. Na tym etapie poprzeczka poszła w górę, bowiem trafiła na Marketę Vondrousovą (60. WTA), mistrzynię Wimbledonu 2023.

Jasmine Paolini ruszyła na Marketę Vondrousovą, a skończyła poobijana

Włoszka od początku mocno zaatakowała serwis przeciwniczki. W drugim oraz czwartym gemie miała po break poincie, jednak nie poszło za tym nic więcej. Później obie tenisistki skutecznie pilnowały swego podania i konieczny okazał się tie-break.

Tam w pierwszych sześciu akcjach było aż pięć mini przełamań. Z korzyścią dla Vondrousovej, która prowadziła 4:2, po czym utrzymała serwis. A następnie miała piłkę setową, gdyż jej rywalka przegrała podanie. Choć 26-latka straciła dwa punkty, to udało jej się wygrać 7-4.

Marketa Vondrousova w drugim secie dobiła Jasmine Paolini i gra dalej w US Open

Czeska tenisistka zwietrzyła szansę i w drugiej partii dalej przeciwstawiała się faworytce. Po udanym początku w czwartym gemie przełamała Paolini, obejmując prowadzenie 3:1. Później utrzymała serwis i zrobiło się bardzo interesująco.

W następnym gemie 60. rakieta świata wywalczyła szansę na przełamanie. Nawet dwie, tyle że obie zmarnowała i Włoszka mogła się uratować. Nie do końca jej to wychodziło, przez co Vondrousova miała kolejny break point. Jednak znów się pomyliła, przez co gra trwała.

Czeszka nie odpuszczała i przez to sprawnie zyskała kolejne okazje na odebranie serwisu rywalce. Czwartą oraz piątą zmarnowała, lecz przy szóstej okazała się bezbłędna i zakończyła gem liczący aż 22 punkty! A przy własnym podaniu była bezlitosna - wykorzystała pierwszą piłkę meczową, co dało jej sensacyjne zwycięstwo 7:6(4), 6:1 nad Paolini. Potyczka trwała 86 minut.

W czwartej rundzie US Open Marketa Vondrousova zagra z Jeleną Rybakiną (10. WTA), która w piątek pokonała Emmę Raducanu (36. WTA).

