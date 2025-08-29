Znamy godzinę meczu Świątek w III rundzie US Open! Wielki hit z udziałem Fręch

US Open dla polskich tenisistów układa się bardzo dobrze. W turniejach singlowych nadal biorą udział Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Z kobiecej rywalizacji odpadła jedynie Magda Linette. Świątek i Fręch przygotowują się za to gry w trzeciej rundzie.

Świątek i Fręch grają dalej w US Open. Szykują się hitowe mecze

Obydwie awans do niej zapewniły sobie w czwartek. Świątek pomimo pewnych trudności rozprawiła się z Holenderką Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4. Trzy sety musiała także rozegrać jej starsza rodaczka - Magdalena Fręch. Amerykankę Peyton Stearns wyeliminowała dopiero po dwóch godzinach i 42 minutach gry. Ostatecznie wygrała 6:7 (6), 6:3, 6:2.

W kolejnej rundzie rywalką Świątek będzie Anna Kalinska, która ograła reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 6:1, 7:5. Nasza mistrzyni z Rosjanką mierzyła się równo dwa tygodnie temu w ćwierćfinale w Cincinnati. Zwyciężyła wówczas 6:3, 6:4. Teraz stawką będzie awans do 1/8 finału i gra z Jekateriną Aleksandrową lub Laurą Siegemund.

Kiedy i o której zagrają Świątek i Fręch? Podali plan gier III rundy US Open

Z kolei Magdalena Fręch będzie miała o wiele trudniejsze zadanie. Zmierzy się z trzecią zawodniczką światowego rankingu i triumfatorką US Open sprzed dwóch lat - Coco Gauff. Do tej pory rywalizowała z nią dwa razy i w obu przypadkach przegrała w dwóch setach. Jeśli tym razem uda jej się sprawić niespodziankę, o ćwierćfinał zagra z Darią Kasatkiną lub Naomi Osaką. A kiedy i o jakich porach możemy spodziewać się meczów z udziałem Polek?

Odpowiedzi na to pytanie udzielili nam organizatorzy US Open, którzy na oficjalnej stronie turnieju zaprezentowali harmonogram na sobotę 30 sierpnia. I tak mecz Iga Świątek - Anna Kalinska odbędzie się już w niedzielę 31 sierpnia o godz. 1:00 w nocy polskiego czasu. Spotkanie Magdaleny Fręch z Coco Gauff planowane jest na sobotę, na godz. 17:30. Oba pojedynki zostaną rozegrane na korcie centralnym Arthur Ashe Stadium.

