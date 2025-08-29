Kamil Majchrzak (76. ATP) w drugiej rundzie US Open sprawił potężną sensację, pokonując 2:6, 6:7(4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) Karena Chaczanowa (9. ATP). Polak marzy o jak najlepszym wyniku i z tego powodu podjął stanowczą decyzję.

Kamil Majchrzak wycofał się z US Open. Miał grać z Brytyjczykiem

29-latek wspólnie z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem (60. ATP) mieli rywalizować w grze podwójnej. Na piątkowy wieczór (najwcześniej o godz. 21:30 czasu polskiego) mieli zaplanowany mecz z niemiecką parą Jaob Schnaitter - Mark Wallner, lecz do tego starcia nie dojdzie.

Polsko-brytyjska para zniknęła z drabinki na oficjalnej stronie US Open, co oznacza wycofanie ze zmagań. Oficjalnego powodu nie podano, ale najpewniej Majchrzak chce się skupić na jak najlepszym występie indywidualnym. Co nie dziwi, choćby ze względu na znacznie wyższe nagrody finansowe. Zamiast Polaka oraz Fearnleya do rywalizacji przystąpią Australijczycy Blake Bayldon i Adam Walton.

Kamil Majchrzak zrezygnował z debla US Open. Przed nim arcyważny mecz singla

Polski tenisista w trzeciej rundzie singla nie będzie na straconej pozycji. Zagra ze znacznie niżej notowanym kwalifikantem Leonardo Riedim (435. ATP), który wcześniej wyeliminował rozstawionego z numerem 19 Francisco Cerundolo (19. ATP, w pięciu setach) i Pedro Martineza (66. ATP, w trzech setach).

Kamil Majchrzak zagra z Riedim w weekend, a relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Polak już wyrównał swój najlepszy wynik w US Open (poprzednio w trzeciej rundzie był w 2019 r.), a jeśli pokona Szwajcara, to wyrówna najlepszy w karierze rezultat w startach wielkoszlemowych - wcześniej w czwartej rundzie zagrał tylko na tegorocznym Wimbledonie. W Londynie przegrał z Chaczanowem, a w Nowym Jorku może na niego czekać Alex de Minaur (8. ATP).