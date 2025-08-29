Rybakina pokazała, w jakiej jest formie. Była mistrzyni "zmieciona z kortu"

Jelena Rybakina jest jedną z zawodniczek, które mogą pokusić się o zwycięstwo w tegorocznym US Open. Jeszcze przed turniejem Andy Roddick wskazał, że zagra ona w finale z Igą Świątek, która ostatecznie ją pokona. Do tej pory Kazaszka bardzo dobrze sobie radziła - w dwóch poprzednich rundach nie straciła nawet seta. Jednak grała ze zdecydowanie niżej notowanymi rywalkami - Julietą Pareją (335. WTA), czy Terezą Valentovą (96. WTA).

Jelena Rybakina "zmiotła z kortu" Emmę Raducanu

Pierwszy poważny sprawdzian dla Rybakiny na tym turnieju nadszedł już w trzeciej rundzie. Wtedy to zmierzyła się z Emmą Raducanu - 36. rakietą świata i triumfatorką tego wielkoszlemowego turnieju z 2021 roku.

Już od samego początku Jelena Rybakina udowadniała, że jest w formie. Bardzo szybko przełamała Brytyjkę i wyszła na prowadzenie 3:0. Emma Raducanu była w stanie zwyciężyć tylko jednego gema w tym secie i poległa 1:6. Kazaszka potrzebowała dwóch piłek setowych, by domknąć tę partię w 26 minut. "Emma Raducanu została zmieciona z kortu w pierwszym secie" - powiedziała Justyna Kostyra, komentująca ten mecz na antenie Eurosportu.

Jelena Rybakina była nie do powstrzymania w tym meczu. W drugim secie jej rywalka nie miała również nic do powiedzenia. Już w pierwszym gemie Emma Raducanu wyszła na prowadzenie 40:0. Kiedy wydawało się, że obroni swoje podanie, Kazaszka włączyła wyższy bieg i najpierw doprowadziła do wyrównania, a później wykorzystała break pointa, przełamując tym samym Brytyjkę.

Jelena Rybakina utrzymała wysoką koncentrację do końca i nie pozwoliła odebrać sobie tego zwycięstwa. Wychodziło jej w tym meczu wszystko. Ostatecznie ta partia zakończyła się jej zwycięstwem 6:2, a cały mecz triumfem 2:0 (6:1, 6:2).

W kolejnej rundzie Jelena Rybakina zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Jasmine Paolini - Marketa Vondrousova. Ten mecz zaplanowano na piątek 29 sierpnia. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej, niż o godz. 19:05 czasu polskiego.

