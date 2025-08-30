Cały świat trąbi o Świątek. "Największy dramat US Open 2025"

- Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, żeby sobie wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? - piekliła się Iga Świątek na czwartkowej konferencji prasowej po meczu z Suzan Lamens (68., WTA) w drugiej rundzie US Open. To zdarzenie poniosło się szerokim echem w światowych mediach.
"Iga Świątek ostro atakuje dziennikarza po pytaniu o jej wygląd. [...] Mistrzyni Wimbledonu była wściekła podczas US Open, gdy dziennikarz wypytywał ją o włosy" - czytamy w brytyjskim dzienniku "Daily Mail". Tam zwrócono uwagę na jeszcze jedną rzecz.
Chodzi o relacje zawodniczki z rodzimymi mediami. "Pytanie pochodziło od polskiego reportera, a Świątek była już wcześniej niezadowolona z dziennikarskich relacji w swojej ojczyźnie. W szczególności z krytyki, jakiej poddawano jej współpracę z psycholożką Darią Abramowicz" - przypomniano.
"Świątek wścieka się na dziennikarza na US Open: 'Co to za pytanie?'" - tak o zdarzeniu informuje kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Świątek musiała zmierzyć się z surrealistycznym pytaniem podczas konferencji prasowej po zakwalifikowaniu się do trzeciej rundy ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie" - dodano.
"O co polski dziennikarz zapytał Igę Świątek na US Open?" - zastanawiano się w serwisie primetimer.com. "Tenisistka ostro krytykuje dziennikarza za nietypowe pytanie [...] o koraliki do włosów" - napisano w dalszej części tekstu.
"Największy dramat US Open 2025 nie rozgrywał się na korcie. Po tym, jak Iga Świątek zapewniła sobie awans do trzeciej rundy dzięki zwycięstwu w trzech setach, znalazła się w samym środku medialnej burzy, która nie miała nic wspólnego z jej grą" - to fragment tekstu z portalu profootballnetwork.com.
"To, co powinno być rutynowymi pytaniami po meczu, przerodziło się w niezręczną wymianę zdań na temat rasy i szacunku oraz dziwaczny komentarz o koralikach we włosach, który wprawił wszystkich w osłupienie" - dodano. Wspomniana "wymiana zdań na temat rasy i szacunku" odnosiła się do pytania o spór Jeleny Ostapenko (26. WTA) z Taylor Townsend (139. WTA).
Pytanie było następujące (cytat za portalem sportskeeda.com): - Biorąc pod uwagę sytuację między zawodniczkami afroamerykańskimi a tenisistkami nieafroamerykańskimi, nie tylko w waszym sporcie, ale w ogóle, czy uważasz, że stosowane są podwójne standardy? Jak wczoraj, kiedy Ostapenko powiedziała Townsend, że jest niewykształcona i arogancka? Co to mówi o tym sporcie kobiecym?
- Cóż, to dość skomplikowane pytanie. Nie mogę mówić o każdym sporcie, bo nie mam wystarczającej wiedzy. Żyjemy w takim środowisku, żyjemy w świecie tenisa. Oczywiście świat zmienił się na przestrzeni lat. Wiem, że wczoraj pojawił się jakiś problem, ale szczerze mówiąc, byłam bardzo skupiona (na czym innym - red.). Miałam wczesny mecz, więc nie mogę tego skomentować. Prawdopodobnie nadrobię zaległości, ale nie można oceniać całej społeczności na podstawie zachowania jednej osoby - odparła Polka.
Co do pytania o koraliki we włosach, to jego autor Tomasz Moczerniuk odniósł się do sprawy w sieci. "Trzeba poznać cały kontekst. Końcówka [anglojęzycznej] konferencji była nerwowa, a ja chciałem lekko rozładować atmosferę i zadać obyczajowe, luźne pytanie. Ale wyszło, jak wyszło, czasu nie cofnę. Igę przeproszę przy najbliższej okazji " - napisał.
Być może nastąpi to na konferencji prasowej przy okazji kolejnego meczu Igi Świątek. Jej rywalką w trzeciej rundzie US Open będzie Anna Kalinska (29. WTA).
