Iga Świątek w czwartkowym meczu z Suzan Lamens prowadziła 6:1, 2:1, gdy nagle pojawiły się nieoczekiwane problemy. Nasza tenisistka jakby straciła koncentracje i ze spodziewanej łatwej wygranej nic nie wyszło. Lamens sensacyjnie wygrała drugą partię do czterech i przedłużyła mecz. Na szczęście Świątek po raz kolejny udowodniła swoją klasę. Mimo pewnych problemów w trzeciej odsłonie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wygrała 6:4 i awansowała do III rundy US Open. Na jej trudną przeprawę zwrócił już nawet uwagę amerykański "New York Times".

"New York Times" od razu wytknął to Świątek. "Mniej skuteczny"

Zdaniem dziennika: "Świątek awansowała, mimo że nie jest w najlepszej formie". Jak podkreślał, Polka była: "daleko od miażdżącej wygranej na korcie Arthura Ashe'a z meczu pierwszej rundy". Z kolei występ Lamens określono jako "imponujący", którym pokazała, że "niewiele jej brakuje do rozstawionej z numerem 2 Igi Świątek".

Autorzy przypomnieli także, że Świątek od czasu ostatniego Rolanda Garrosa zdecydowanie poprawiła swój serwis, co pomogło jej w odniesieniu zwycięstwa na Wimbledonie. Teraz jednak, gdy jej serwis nieco szwankował, mogła przekonać się, jak ważna była ta zmiana. - Jej serwis był mniej skuteczny, forhend nieco podatny na błędy, a przede wszystkim miała problemy z zakłóceniem rytmu przez Lamens - podsumowano.

"Pożyteczny test" dla Świątek. Oto co może z niego wyciągnąć

Mimo to dziennikarze dostrzegli pewne pozytywny. Polka może wyciągnąć z tego meczu bardzo owocne wnioski, dlatego nazwali go "pożytecznym testem". - Świątek, która mówiła o chęci wprowadzenia do swojej gry większej ilości zagrań pod siatką, będzie traktować ten mecz jako przykład takiego, który mógłby być płynniejszy, gdyby skorzystała z nowych atutów w swoim arsenale lub wprowadzała je z większą pewnością siebie niezbędną do ich wielokrotnego wykorzystania pod presją - czytamy.

Kolejnym sprawdzianem dla Igi Światek będzie III runda. Polka zmierzy się w niej z 29. w rankingu WTA Anną Kalinską, którą nie tak dawno pokonała w ćwierćfinale w Cincinnati. Pomimo problemów z Lamens pozostaje więc zdecydowaną faworytką.

