Po tym pytaniu Świątek wybuchła. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała

W meczu z Holenderką Świątek pewnie triumfowała w pierwszej partii. Później, pomimo uzyskania przewagi przełamania rywalki na 4:3 w gemach, dość niespodziewanie wypuściła z rąk drugiego seta. Mecz miał jednak szczęśliwe zakończenie, bo ostatni set padł jej łupem.

Do przedziwnych scen doszło także poza kortem, a dokładnie podczas konferencji prasowej. Wówczas obecny na sali Tomasz Moczerniuk, który miał problem z jasnym sformułowaniem pierwszego pytania.

- Było pytanie o Taylor Swift, znaczy nie - o Tomka Wiktorowskiego. Wczoraj się spotkaliście na korcie... - rozpoczął dziennikarz.

- To o kogo? - odparła wyraźnie zdezorientowana tenisistka. Kiedy przedstawiciel mediów doprecyzował, że chodziło mu o Wiktorowskiego i jego potencjalne spotkanie z Igą podczas tegorocznego US Open, Świątek odpowiedziała: - Jeśli kamery to uchwyciły, to można było zauważyć, że skończyłam trening, a trener dopiero zaczynał. Nie mieliśmy czasu porozmawiać.

Następnie Moczerniuk zapytał, czy Świątek myślała o tym, by kiedyś wpleść sobie koraliki we włosy. Tym samym chciał nawiązać do tegorocznej kreacji Naomi Osaki. - Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, żeby sobie wpleść sobie koraliki we włosy. Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? - zirytowała się tenisistka.

Po opublikowaniu nagrania z konferencji na dziennikarza spłynęła fala krytyki. Według wielu kibiców, pytania zadane Świątek były nie na miejscu. Na portalu X do afery odniósł się sam zainteresowany.

- Trzeba poznać cały kontekst. Końcówka [anglojęzycznej] konferencji była nerwowa, a ja chciałem lekko rozładować atmosferę i zadać obyczajowe, luźne pytanie. Ale wyszło, jak wyszło, czasu nie cofnę. Igę przeproszę przy najbliższej okazji - napisał Moczerniuk.

- Zamiast rozładować [atmosferę] to dolałem oliwy do ognia. Czasu nie cofnę. Nauczka - dodał dziennikarz w jednej z odpowiedzi, tłumacząc także, że pytania obyczajowe podczas konferencji US Open są normą.

Najwyraźniej jednak Polak nie wyczuł odpowiedniego momentu, by poprowadzić taką luźniejszą rozmowę.

Świątek zagra w trzeciej rundzie US Open w sobotę 30 sierpnia. Jej rywalką będzie Anna Kalinskaja.

