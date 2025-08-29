Faworyt odpadł z US Open i wściekły ruszył do rywala. "Następnym razem..."

Od samego początku US Open nie ma dnia bez kontrowersyjnej sytuacji. Na ten moment wybija się Daniił Miedwiediew, który podczas meczu z Benjaminem Bonzim "przeszedł samego siebie". "Kłótnie i obrażanie sędziego, wulgarne gesty, podburzanie kibiców, przedłużanie gry, zniszczenie rakiety" - wymieniał Dominik Senkowski ze Sport.pl. Spore zamieszanie powstało również po spotkaniu Taylor Townsend z Jeleną Ostapenko, która postanowiła boleśnie uderzyć w rywalkę.

Sceny podczas meczu Tsitsipasa w US Open. Miał pretensje o jedno

Do niecodziennych scen doszło również podczas piątkowego meczu między Stefanosem Tsitsipasem a Danielem Altmaierem. Sensacyjnie Grek poległ 6:7 (5), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7 i odpadł z rywalizacji. Kiedy obaj zawodnicy spotkali się przy siatce, by przybić piątkę i podziękować sobie za spotkanie, to wyżej rozstawiony tenisista nie krył rozgoryczenia.

Rzekomo zarzucił rywalowi to, że w czwartym secie serwował on "spod pachy". Dziennikarz Jose Morgado napisał, że doszło do "napięcia" przy siatce, natomiast Niemiec "nie dał się nabrać" i "Stefanos został zignorowany". Portal Olly Tennis ujawnił, co Grek miał powiedzieć do rywala. "Następnym razem nie zastanawiaj się, dlaczego cię uderzyłem" - zacytowano.

Trudno się dziwić takiej reakcji Greka. Jose Morgado przyznał, że to "absolutnie koszmarny sezon" dla tenisisty. Spośród czterech wielkoszlemowych turniejów Tsitsipas dwukrotnie doszedł do drugiej rundy, natomiast dwa razy odpadał już po pierwszym meczu. "Niewiarygodne" - podsumował.

Mało tego, Morgado podkreślił, że pogromca Greka, czyli Altmaier w dwóch spotkaniach rozegrał aż 10 setów. Łącznie spędził zatem na korcie ponad dziewięć godzin. "Absurdalne" - napisał na portalu X.

Dzięki temu zwycięstwu Niemiec awansował do kolejnej rundy. Jego następnym rywalem będzie Alex De Minaur, który nie stracił dotąd seta i wygrał najpierw z Christopherem O'Connellem oraz Shintaro Mochizukim. Zwycięzca starcia między Altmaierem a De Minaurem może zmierzyć się z Kamilem Majchrzakiem, jeśli ten pokona Leandro Riediego.

