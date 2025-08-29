Cały świat mówi o stroju Osaki. Tak wyszła na mecz US Open

W czwartek Naomi Osaka (24. WTA) w zaledwie 72 minuty wywalczyła awans do trzeciej rundy US Open. Japonka w drugiej rundzie pokonała 6:3, 6:1 Amerykankę Hailey Baptiste (47. WTA). Przy okazji pierwszego spotkania na nowojorskich kortach Osaka zaprezentowała czerwoną stylizację, która zachwyciła cały świat.

Naomi Osaka zaprezentowała nowy strój w drugim meczu US Open

Czerwony strój był na mecz w sesji wieczornej, ale co Osaka przygotowała na sesję dzienną? Inną kreację w kolorze purpurowym. Były dobrane specjalne słuchawki, była specjalna maskotka Labubu i dopasowane buty. Reakcja fanów i mediów? Absolutnie pozytywna i pełna zachwytów nad kolejną stylizacją Osaki.

"Jesteśmy zafascynowani", "Wszystko kręci się wokół szczegółów", "Czerwony w nocy, fioletowy w dzień: Naomi Osaka prezentuje drugą wersję swojego stroju na drodze do trzeciej rundy w Nowym Jorku" - czytamy w mediach społecznościowych.

- To mój Labubu na sesję dzienną. Zdecydowaliśmy, że to on. Nazywa się Arthur Flashe. Czyli... Arthur Ashe... ale Arthur Flashe - powiedziała ze śmiechem Japonka, odnosząc się do legendarnego tenisisty, którego imieniem nazwano kort centralny w Nowym Jorku. Jej czerwona Labubu nazywa się... Billie Jean Bling.

W trzeciej rundzie US Open Naomi Osaka zagra z Darią Kasatkiną (18. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas dwukrotnie i oba te mecze wygrała Osaka.

