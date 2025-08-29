Nie do wiary, co zrobił kibic po meczu Majchrzaka. Brak słów

4 godziny i 35 minut. Aż tyle czasu trwała batalia Majchrzaka o awans do trzeciej rundy US Open. Zakończyła się jednym z największych sukcesów w karierze Polaka, gdyż Karen Chaczanow to numer 9 rankingu ATP. Pokonanie tenisisty z pierwszej dziesiątki tego zestawienia udało się Majchrzakowi pierwszy raz w karierze. O wygranej zadecydował super tie-break, którego rozstrzygnął na swoją korzyść 10:5.

Co za chamskie zachowanie kibica. Zabrał dziecku upominek sprzed nosa

Po meczu Majchrzak jako zwycięzca postanowił zgodnie z tradycją spędzić chwilę z fanami, podpisując im autografy i pozując do zdjęć. W pewnej chwili zdjął z głowy czapkę i dał ją jednemu z chłopców stojących przy barierkach. Dziecko już trzymało wymarzony prezent w ręce, kiedy nagle stojący obok dorosły mężczyzna mu go wyrwał!

Trudno nawet znaleźć słowa mieszczące się w granicach dobrego smaku, które właściwie określają tak podłe zachowanie. Wspomniany człowiek po zabraniu dziecku czapki sprzed nosa bezwstydnie schował ją do torby. Wcześniej prosił Majchrzaka o podpisanie piłki tenisowej, a po zgarnięciu czapeczki podsunął zawodnikowi bidon. Oznacza to, że zapewne Polak trafił na jednego z handlarzy autografami, a przedmioty z jego sygnaturą oraz czapka najprawdopodobniej za niedługo wylądują na jednym z portali aukcyjnych.

Rywalem Kamila Majchrzaka w trzeciej rundzie US Open będzie Leandro Riedi. Spotkanie według planu ma rozpocząć się w sobotę 30 sierpnia o godzinie 17:00.

