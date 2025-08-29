Wrze po tym, co Ostapenko zrobiła na US Open. Osaka nie wytrzymała

Jelena Ostapenko poległa z Taylor Townsend w II rundzie US Open 5:7, 1:6. Po zakończeniu meczu doszło jednak do skandalicznych scen. Według relacji "The Athletic" - pod siatką Łotyszka powiedziała rywalce, że powinna przeprosić za jedno z uderzeń, które trafiło w górną część siatki. Amerykanka miała odpowiedzieć, że nie ma za co przepraszać i tak rozgorzała dyskusja. "Pod koniec Ostapenko zdawała się powtarzać zdanie 'nie masz wykształcenia' trzy razy, zanim Townsend powiedziała jej, że może 'nauczysz się lepiej znosić porażkę'" - czytamy.
Tuż po spotkaniu Amerykanka zrelacjonowała całą sytuację. "To rywalizacja… ludzie denerwują się, gdy przegrywają. Niektórzy mówią złe rzeczy. Powiedziała mi, że nie mam klasy, ani wykształcenia i żebym zobaczyła, co się stanie, gdy wyjedziemy poza USA" - oświadczyła. Ostapenko ujawniła, że zaczęła za to otrzymywać wiadomości, iż jest rasistką.
Do tego incydentu po swoim meczu odniosła się Naomi Osaka, która pewnie pokonała Hailey Baptise 6:3, 6:1. - To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można powiedzieć czarnoskóremu tenisiście. To przecież sport, w którym zdecydowaną większość stanowią biali - przyznała na konferencji prasowej. - Myślę, że to nieodpowiedni moment i najgorsza osoba, jakiej można było to powiedzieć. Nie wiem, czy Ostapenko zna historię takich sytuacji w Ameryce - wyznała.
Ostapenko musiała poczuć się atakowana, gdyż wciąż szukała tłumaczeń. Przedstawiła własną wersję zdarzeń, a ponadto podała dalej jeden ze wpisów użytkownika Instagrama, na którym ten stanął w obronie Łotyszki, stawiając za przykład... m.in. Igę Świątek. "Przeprosiny za posłanie piłki po siatce to podstawa. Sabalenka i Świątek przepraszają automatycznie. Brak przeprosin jest odbierany jako niegrzeczny i reakcja Ostapenko jest zrozumiała" - pisał.
Ostapenko zakończyła rywalizację singlową na US Open. Czeka ją jeszcze turniej deblowy, w którym stworzy parę z Barborą Krejcikovą. Iga Świątek po pokonaniu Arango oraz Lamens zmierzy się za to w III rundzie z Anną Kalinską. Z kolei Naomi Osaka zagra z Darią Kasatkiną.
