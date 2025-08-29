Wrze po tym, co Ostapenko zrobiła na US Open. Osaka nie wytrzymała

Jelena Ostapenko poległa z Taylor Townsend w II rundzie US Open 5:7, 1:6. Po zakończeniu meczu doszło jednak do skandalicznych scen. Według relacji "The Athletic" - pod siatką Łotyszka powiedziała rywalce, że powinna przeprosić za jedno z uderzeń, które trafiło w górną część siatki. Amerykanka miała odpowiedzieć, że nie ma za co przepraszać i tak rozgorzała dyskusja. "Pod koniec Ostapenko zdawała się powtarzać zdanie 'nie masz wykształcenia' trzy razy, zanim Townsend powiedziała jej, że może 'nauczysz się lepiej znosić porażkę'" - czytamy.

Osaka zareagowała na skandaliczne zachowanie Ostapenko. "Najgorsza osoba"

Tuż po spotkaniu Amerykanka zrelacjonowała całą sytuację. "To rywalizacja… ludzie denerwują się, gdy przegrywają. Niektórzy mówią złe rzeczy. Powiedziała mi, że nie mam klasy, ani wykształcenia i żebym zobaczyła, co się stanie, gdy wyjedziemy poza USA" - oświadczyła. Ostapenko ujawniła, że zaczęła za to otrzymywać wiadomości, iż jest rasistką.

Do tego incydentu po swoim meczu odniosła się Naomi Osaka, która pewnie pokonała Hailey Baptise 6:3, 6:1. - To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można powiedzieć czarnoskóremu tenisiście. To przecież sport, w którym zdecydowaną większość stanowią biali - przyznała na konferencji prasowej. - Myślę, że to nieodpowiedni moment i najgorsza osoba, jakiej można było to powiedzieć. Nie wiem, czy Ostapenko zna historię takich sytuacji w Ameryce - wyznała.

Ostapenko musiała poczuć się atakowana, gdyż wciąż szukała tłumaczeń. Przedstawiła własną wersję zdarzeń, a ponadto podała dalej jeden ze wpisów użytkownika Instagrama, na którym ten stanął w obronie Łotyszki, stawiając za przykład... m.in. Igę Świątek. "Przeprosiny za posłanie piłki po siatce to podstawa. Sabalenka i Świątek przepraszają automatycznie. Brak przeprosin jest odbierany jako niegrzeczny i reakcja Ostapenko jest zrozumiała" - pisał.

Ostapenko zakończyła rywalizację singlową na US Open. Czeka ją jeszcze turniej deblowy, w którym stworzy parę z Barborą Krejcikovą. Iga Świątek po pokonaniu Arango oraz Lamens zmierzy się za to w III rundzie z Anną Kalinską. Z kolei Naomi Osaka zagra z Darią Kasatkiną.

