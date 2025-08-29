Kolejny awans Polki w US Open! Pierwszy raz w karierze

Magdalena Fręch (33. WTA) bardzo dobrze gra w tegorocznym US Open, gdzie osiągnęła już najlepszy wynik w karierze. 27-letnia tenisistka pokonała w I rundzie 6:2, 6:2 Australijkę Talię Gibson (105. WTA), a w drugiej w czwartkowy wieczór wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy - Amerykankę Peyton Stearns (54. WTA), wygrywając 6:7, 6:3, 6:2. "Co to był za mecz! Po godzinie i 16 minutach skończył się dopiero pierwszy set. Magdalena Fręch przegrywała w nim 2:5, obroniła setbola, doprowadziła tie-breaka i sama miała piłkę setową. Niestety, przegrała. Ale tylko tę partię! Cały pojedynek z Peyton Stearns o trzecią rundę US Open Polka wspaniale odwróciła i wygrała" - pisał w relacji z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Świetny debiut Magdaleny Fręch w deblu w US Open

Magdalena Fręch po wygraniu ze Stearns nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zagrała bowiem jeszcze w deblu. Dla niej był to pierwszy w karierze mecz w deblu w US Open. Jej partnerką była Rosjanka Anna Blinkowa. Zawodniczki zagrały z duetem z Rosji: Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa.

W pierwszym secie Fręch/Blinkowa prowadziły już 5:3, ale chwilę później było 5:5. W 11. gemie Kudiermietowa/Potapowa przegrały swoje podanie, a chwilę później seta 5:7. O losach drugiej partii zadecydowało tylko jedno przełamanie. Wywalczyły je Fręch/Blinkowa już w pierwszym gemie.

Mecz trwał godzinę i 28 minut.

Fręch/Blinkowa w drugiej rundzie US Open zmierzą się ze zwyciężczyniami starcia: Camila Osorio/Yue Yuan (Kolumbia, Chiny) - Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls (Słowacja, Wielka Brytania).

Zobacz także: Lawina komentarzy po tym, co zrobiła Świątek. "Będzie test"

W deblu kobiet będzie grała też inna Polka - Magda Linette (w parze z Japonką Eną Shibaharą). Odpadła już za to Katarzyna Piter.

I runda debla kobiet: Magdalana Fręch/Anna Blinkowa - Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa 7:5, 6:4.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU