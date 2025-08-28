Po tym pytaniu Świątek zakryła twarz z zażenowaniem. "Przepraszam?"

Iga Świątek rozpoczęła US Open od pewnej wygranej z Emilianą Arango. Wydawało się, że w drugiej rundzie dojdzie do powtórki z rozgrywki. Suzan Lamens była skazywana na pożarcie w starciu z Polką, ale pokazała sporo dobrego tenisa i wykorzystała słabsze momenty naszej zawodniczki, dzięki czemu niespodziewanie wygrała drugiego seta. Ostatecznie cały mecz (6:1, 4:6, 7:5) trafił jednak do Świątek.

Burza na konferencji Igi Świątek. To pytanie było przesadą?

W wywiadzie pomeczowym Polka przyznała, że to nie był jej wybitny mecz, ale cieszyła się z awansu do drugiej rundy. Świątek czekał jednak kolejny obowiązek medialny - udział w konferencji prasowej. Podczas niej odpowiadała na pytania m.in. polskich dziennikarzy. Jeden z nich zapytał 24-latkę, czy myślała o zmianie fryzury - to znaczy wplecenie sobie koralików we włosy.

- Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam o tym, żeby sobie wpleść sobie koraliki we włosy. Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? - zareagowała widocznie zirytowana polska tenisistka. "Ale cyrk na koniec konferencji Świątek, Chryste" - napisał momentalnie na portalu "X" amerykański dziennikarz Ben Rothenberg, który wszystko obserwował na własne oczy.

Pytanie, które otrzymała na konferencji prasowej Świątek, było zapewne nawiązaniem do Naomi Osaki. Japonka podczas pierwszej rundy US Open pojawiła się na korcie mając m.in. czerwone ozdoby we włosach. Nasza tenisistka widocznie jednak nie uznała rozmowy o fryzurach za poważną i wartą przeprowadzenia.

W trzeciej rundzie US Open nasza tenisistka zmierzy się z Anna Kalinskają.

