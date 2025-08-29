Iga Świątek ma już za sobą dwie rundy na US Open. W pierwszym etapie bardzo pewnie pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. Później miała już dużo więcej problemów. W kolejnym meczu zmierzyła się z Suzan Lamens. Rywalka ugrała seta, ale finalnie nasza zawodniczka triumfowała 6:1, 4:6, 6:4. Dzięki temu zameldowała się w trzeciej rundzie.

Dziennikarze zwrócili uwagę na ojca Igi Świątek. Tak o nim napisali

Podczas wielkich turniejów Iga Świątek wzbudza uwagę mediów z całego świata. I nie inaczej jest tym razem. Portal Townandcountrymag.com nie skupił się jednak na Polce, a na jej rodzinie. Najwięcej uwagi poświęcono ojcu zawodniczki - Tomaszowi Świątkowi. Dziennikarze napisali, że brał on udział w Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej w 1988 roku, gdzie zajął siódme miejsce w wioślarstwie.

Ponadto wspomnieli, że na początku kariery Świątek był jej trenerem, ale z czasem zrezygnował z tej funkcji. Zacytowali przy tym jego wywiad dla WP SportoweFakty, w którym skrytykował rodziców, którzy przez długi czas trenują swoje dzieci. - Są częścią komitetu szalonych rodziców - mówił.

Portal krótko opisał także mamę Igi Świątek - Dorotę. Dziennikarze zdradzili, że była ortodontką i obecnie nie żyje blisko z naszą zawodniczką. "Jest bardzo skryta i w internecie można znaleźć niewiele informacji na jej temat" - czytamy. Dodano także, że Iga ma siostrę Agatę, która jest dentystką.

Teraz Iga Świątek przygotowuje się do meczu trzeciej rundy US Open. Tam czekać ją będzie starcie z Anną Kalinską.

