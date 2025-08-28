Tak wygląda ranking WTA po dzisiejszym meczu Świątek w US Open

Na początku US Open Iga Świątek pewnie pokonała 6:1, 6:2 Emilianę Arango i awansowała do drugiej rundy. Tam czekało ją starcie z Suzan Lamens. Polka miała problemy w tym meczu i przegrała seta, ale finalnie triumfowała 6:1, 4:6, 6:4. Tym samym zapewniła sobie udział w trzeciej rundzie.

Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Tak wygląda ranking WTA po jej zwycięstwie

Zwycięstwo to nie zapewniło jednak Polce awansu w rankingu WTA. Świątek nadal zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu, ale przynajmniej na razie zbliżyła się do drugiej Coco Gauff. Obecnie ma na koncie 7633 punktów i traci do Amerykanki już tylko 77 punktów. Druga rakieta świata ma jeszcze jednak przed sobą mecz drugiej rundy US Open przeciwko Donnie Vekić, który odbędzie się w piątek.

Nie doszło również do zmian na czele. Liderką rankingu pozostaje Aryna Sabalenka, która ma 9355 punktów na koncie. Świątek ma bardzo małe szanse na wyprzedzenie Białorusinki podczas trwającego turnieju. Aby tak się stało, Polka musiałaby wygrać zawody i liczyć na bardzo szybkie odpadnięcie największej rywalki.

Ranking WTA po meczu Świątek z Lamens

Aryna Sabalenka 9355 pkt Coco Gauff 7704 pkt Iga Świątek 7633 pkt Mirra Andriejewa 4793 pkt Madison Keys 4579 pkt Jasmine Paolini 4006 pkt Qinwen Zheng 4003 pkt Amanda Anisimova 3929 pkt Jessica Pegula 3733 pkt Jelena Rybakina 3723 pkt

W trzeciej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się Anną Kalinską. Rosjanka wcześniej pokonała 6:1, 7:5 Julię Putincewą.

