Świątek już wie! To ona czeka na Polkę w III rundzie US Open. Miazga

Iga Świątek pewnie pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2 w pierwszej rundzie US Open. W kolejnym etapie jej rywalką będzie Suzan Lamens. Ich starcie zaplanowane jest na czwartek i godzinę 17:30. Wcześniej odbyło się spotkanie potencjalnych rywalek Polki - Anny Kalinskiej i Julii Putincewej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek poznała kolejną potencjalną rywalkę

Od początku zdecydowanie lepiej prezentowała się Rosjanka. Kalinska grała bardzo pewnie i szybko dwukrotnie przełamała rywalkę. Ta niedługo później ugrała gema przy własnym podaniu, ale na więcej nie było już jej w tym secie stać. Kalinska wygrała dwa kolejne gemy i tym samym bez żadnych problemów triumfowała 6:1.

Kolejna partia była już dużo bardziej wyrówna. Na początku obie tenisistki utrzymywały własne podanie, ale zwrot nastąpił w piątym gemie. Wówczas Putincewa przełamała Kalinską i prowadziła 3:2. Wydawało się, że Kazaszka jest na dobrej drodze do wygrania seta, ale Rosjanka wróciła do gry. W ósmym gemie przełamała rywalkę i dzięki temu doprowadziła do remisu 4:4. Następnie utrzymała również własne podanie i prowadziła 5:4.

Końcówka partii należała do Kalinskiej. Rosjanka pewnie utrzymywała własny serwis, a w decydującym momencie przełamała Putincewą i ostatecznie wygrała 7:5, a cały mecz 6:1, 7:5. Tym samym w trzeciej rundzie może zmierzyć się z Igą Świątek.

Do tej pory Świątek rywalizowała z Kalinską dwukrotnie. Raz lepsza okazała się Polka, a raz Rosjanka. Ich ostatnie starcie odbyło się niedawno. 15 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati Świątek wygrała 6:3, 6:4.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU