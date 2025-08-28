Wim Fissette wpadł na Osakę. Kamery pokazały, co zrobił

Naomi Osaka całkiem pewnie zaczęła tegoroczny US Open, wygrywając w pierwszej rundzie z Belgijką Greet Minnen w dwóch setach 6:3, 6:4. Japonka przyciągnęła uwagę kibiców swoją oryginalną stylizacją. W czwartek wieczorem czasu polskiego zagra w drugiej rundzie.

Fissette wpadł na Osakę na korcie

Osaka miała w środę okazję potrenować przed starciem drugiej rundy z Amerykanką Hailey Baptiste. Jej sesję treningową zaplanowano bezpośrednio po treningu Igi Świątek. Japonka minęła się na treningowym korcie z Wimem Fissettem, byłym trenerem, z którym odniosła duże sukcesy.

Kiedy Fissette był trenerem Osaki, ta wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe - US Open w 2020 r. i Australian Open w 2021 r. Rok później zawiesili współpracę w związku z urlopem macierzyńskim tenisistki. Ponowili współpracę we wrześniu 2023 r., ale Osaka nie była w stanie znaleźć formy. Pracowała z Belgiem przez rok, nagle ogłosiła zakończenie tej współpracy.

Fotoreporterzy uchwycili to nieoczekiwane spotkanie Japonki z Belgiem po dłuższym czasie. Nie było czuć żadnego chłodu między nimi. Doszło do serdecznego uścisku dłoni, wymiany uśmiechów, zapewne też była chwila rozmowy. Wydaje się, że oboje dobrze wspominają okres współpracy i nie żywią do siebie żadnej urazy po zeszłorocznym rozstaniu.

"Cudowna chwila" - zajawił jeden z fotografów na Twitterze.

Mecz Naomi Osaki ma się zacząć najwcześniej o godzinie 19:00. Będzie to drugie spotkanie na Louis Armstrong Stadium.

Do potencjalnego starcia Igi Świątek z Naomi Osaką może dojść dopiero w półfinale. Ostatni raz grały ze sobą rok temu w drugiej rundzie French Open. Górą po niesamowitym, trzysetowym boju była Polka. To był jeden z najlepszych meczów tamtego turnieju.

