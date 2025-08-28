Reprezentant Polski zobaczył reakcję Świątek. "Bawi mnie to"

W pierwszej rundzie US Open Iga Świątek (2. WTA) w zaledwie 61 minut odprawiła Kolumbijkę Emilianę Arango (84. WTA), pokonując ją 6:1, 6:2 i awansując tym samym do drugiej rundy zmagań na nowojorskich kortach.

Iga Świątek rozbawiła Pawła Bochniewicza

Po tym spotkaniu wypowiedział się Paweł Bochniewicz, trzykrotny reprezentant Polski, obecnie piłkarz holenderskiego Heerenveen, który dochodzi do zdrowia po zerwaniu więzadeł w kolanie w listopadzie 2024 roku.

Bochniewicz zobaczył krótkie nagranie, na którym widać jak Iga Świątek czeka z serwisem, aż jeden z widzów na trybunach znajdzie swoje miejsce i usiądzie. "Rozumiem to w pełni, ale zawsze mnie to trochę bawi. Chciałbym zobaczyć finał Wielkiego Szlema w atmosferze derbów piłkarskich, z oprawami, piro i całą otoczką" - napisał, czym wywołał niemałą dyskusję w mediach społecznościowych.

"W sumie ciekawe, ile Wielkich Szlemów wygrałaby Iga ze swoim sztabem, gdyby im śpiewali 'Jak wy dzisiaj nie wygracie, to po meczu wp****ol macie'" - śmiał się Bochniewicz w odpowiedzi do jednego z wpisów.

"Wielkość piłki, boiska, kortu - to wszystko ma znaczenie. Oczywiście, niektórzy tenisiści przesadzają, ale kręcący się gość w rogu kortu wpływa na serwis" - odpisał mu Hubert Błaszczyk. "Taka jest kultura tego sportu, zawodnicy są do tego przyzwyczajeni, a każde odstępstwo potrafi wybić z koncentracji. Ja to rozumiem. Po prostu śmieszy mnie to, gdy porównuję to do naszego sportu. Np. przy ważnym karnym w 90 minucie, całe trybuny gwiżdżą, ktoś świeci Ci laserem w twarz, a za bramką stoi ziomek i pokazuje gołą dupę. Myślę, że to też może lekko wpłynąć na strzał" - odparł Bochniewicz.

W czwartek 28 sierpnia o godz. 17:30 Iga Świątek rozegra mecz w drugiej rundzie US Open z Holenderką Suzan Lamens (66. WTA). Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu pań. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

