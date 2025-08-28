Przyłapali Świątek i Wiktorowskiego w US Open. "Rzadki widok"

Blisko rok temu zakończyła się pełna sukcesów współpraca Igi Świątek (2. WTA) i Tomasza Wiktorowskiego. "Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje" - informowała Świątek na początku październiku 2024 roku.

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski na jednym korcie

Aktualnie Iga Świątek ma za sobą pierwsze triumfy z Wimem Fissettem jako jej trenerem, a Tomasz Wiktorowski jest od niespełna miesiąca szkoleniowcem Naomi Osaki (24. WTA). Podczas trwającego US Open doszło do przynajmniej krótkiego minięcia się Świątek z Wiktorowskim na jednym z kortów przy okazji środowych treningów.

"Rzadki dziś widok: na jednym korcie Iga Świątek i trener Tomasz Wiktorowski" - przekazał na portalu X Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub". Najpierw swój trening przeprowadziła Świątek z Fissettem, a następnie Osaka z Wiktorowskim.

Kibice dopytali, czy doszło do przywitania się tenisistki z byłym trenerem. Niektórzy sugerowali, że nic takiego nie miało miejsca. "Moim zdaniem się przywitali" - napisał Romer. I trudno spodziewać się, żeby było inaczej i były jakiekolwiek niesnaski między Świątek i Wiktorowskim. Niedawno szkoleniowiec zachwalał swoją byłą zawodniczkę po jej triumfie w Wimbledonie.

- Iga wygląda, jakby wróciła jej pewność siebie. Świetnie się porusza po korcie, świetnie wygląda fizycznie i myślę, że znowu jest w takim "winning mode" i pewnie będzie to jeszcze trochę trwało - powiedział.

W czwartek 28 sierpnia zarówno Iga Świątek jak i Naomi Osaka rozegrają mecze w drugiej rundzie US Open. Polka zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens (66. WTA), a Japonka z Amerykanką Hailey Baptiste (47. WTA).

