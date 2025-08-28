Rybakina prowadziła 6:3. Nagle zwrot w meczu z 18-latką

Wimbledon 2022 - to właśnie wtedy Jelena Rybakina (10. WTA) ostatni i jedyny raz wygrała w turnieju wielkoszlemowym. Od tamtej pory jej najlepszy wynik to finał Australian Open 2023. W Nowym Jorku z reguły 26-latce szło bardzo słabo, bo nigdy nie awansowała tam do IV rundy.

Znów wielkie problemy Jeleny Rybakiny w US Open. Wygrała 6:3, a potem zwrot

Teraz Jelena Rybakina chce przełamać złą serię w US Open. W I rundzie w godzinę i cztery minuty, tracąc zaledwie trzy gemy, pokonała 6:3, 6:0 16-letnią Amerykankę Julietę Pareję (335. WTA). W środową noc czasu polskiego zawodniczka z Kazachstanu zmierzyła się z 18-letnią Czeszką Terezą Valentovą (96. WTA).

Rybakina miała problemy w tym meczu. Po wygraniu I seta 6:3 (od stanu 2:3 zwyciężyła w czterech gemach z rzędu), w drugim przegrywała już 2:5! W ósmym gemie Czeszka zmarnowała dwie piłki setowe, a chwilę później została przełamana. W efekcie potem doszło do tie-breaka. W nim Rybakina przegrywała 3:5, potem broniła dwóch piłek setowych, ale i tak wygrała 9:7. Valentova mogła być niezadowolona, bo w sumie w drugiej partii miała cztery piłki setowe.

Mecz trwał godzinę i 41 minut. Obie zawodniczki popełniły po 22 niewymuszone błędy. Rybakina miała cztery więcej winnery (18-14).

- Cóż za niesamowity mecz. Świetna walka młodej zawodniczki, którą będziemy częściej oglądać. Może być gwiazdą światowego touru. Ale dziś wygrała Rybakina, która wreszcie chciałaby zajść dalej w tym turnieju - mówiła komentatorka US Open.

Skrót ze spotkania można zobaczyć tutaj.

Kazaszka w III rundzie US Open w hitowym meczu zmierzy się z Brytyjką Emmą Raducanu (36. WTA), która pokonała 6:2, 6:1 Janice Tjen (Indonezja, 149. WTA).

II runda US Open: Jelena Rybakina - Tereza Valentova 6:3, 7:6 (9:7)

