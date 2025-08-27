Świątek "załatwiła" Lewandowskiego. "Sportowiec wszech czasów"

Istnieją nacje, gdzie o mianie najlepszego sportowca w historii kraju się nie dyskutuje. Kanada ma Wayne'a Gretzky'ego, Jamajka Usaina Bolta, Serbia Novaka Djokovicia, a Szwajcaria Rogera Federera. W przypadku Polski nie istnieje jednak oczywista odpowiedź na wspomniane wyżej pytanie. Znajdą się osoby, które szczególnie cenią właśnie Lewandowskiego albo Świątek, ale w tej dyskusji mogą się też pojawiać Irena Szewińska czy Adam Małysz.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Iga Świątek jest najlepsza w historii? Ekspert zabrał głos

W trakcie US Open wywiadu "PAP" udzielił Janusz Michalik, który w roli kibica pojawił się w Nowym Jorku. Ekspert piłkarski, obecnie pracujący w "ESPN", ale też regularnie wypowiadający się dla polskich mediów, nie mógł nachwalić polskiej tenisistki. W pewnym momencie stwierdził, że dla niego to najlepszy sportowiec w historii naszego kraju.

- Znajdą się tacy, którzy ośmielą się skrytykować Igę. Wiem, na czym to polega, bo też często krytykuję piłkarzy, ale kiedy ona miała słabszy okres, to nie mogłem się na to zdobyć. Mówię to dlatego, że zdaję sobie sprawę, że w jej przypadku mamy do czynienia z najlepszym sportowcem wszech czasów w Polsce. Trzeba o tym pamiętać - podkreślił Michalik.

ZOBACZ TEŻ: Iga Świątek pobiła rekord świata! Jej rywalka wprost: Mam to gdzieś

Ekspert "ESPN" podkreślił, że docenia osiągnięcia Roberta Lewandowskiego, jednak to właśnie Świątek robi na nim największe wrażenie. - Lewy też sporo wygrał, strzelił mnóstwo goli. Ale ona grając w pojedynkę już okazała się najlepsza we French Open, na US Open i Wimbledonie. Kiedy skończy karierę, to będzie miała tych triumfów dużo więcej. (...) Dla mnie to jest coś niemożliwego. Jest ikoną sportu. Każdy, kto lubi sport, wie, kim jest Iga Świątek - zakończył Michalik.

Polska tenisistka jest obecnie w trakcie turnieju singla w US Open. W czwartek, 28 sierpnia, zmierzy się w drugiej rundzie z Suzan Lamens.