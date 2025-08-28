Trwa ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Mowa oczywiście o US Open. Jedną z faworytek zmagań z pewnością jest Iga Świątek, która pewnie rozpoczęła turniej. Wygrała z Emilianą Arango. Czy Polka sięgnie po końcowy triumf? W roli zwyciężczyni nie widzi jej słynna Maria Szarapowa - mistrzyni US Open 2006. Co więcej - Rosjanka pomija także Arynę Sabalenkę.

Szarapowa pominęła Świątek i Sabalenkę. Wskazała inną gwiazdę

"Maria Szarapowa, jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, zaskoczyła w Nowym Jorku, decydując się na wskazanie zwyciężczyni tytułu US Open 2025. Była tenisistka zignorowała główne faworytki, Arynę Sabalenkę i Igę Świątek" - napisał rumuński Eurosport. O co dokładnie chodzi?

Szarapowa wzięła udział w programie Today Show, w którym wskazała, kto jej zdaniem wygra tegoroczne zmagania. - Stawiacie mnie w trudnej sytuacji, to miał być łatwy wywiad... Chcę Coco! - powiedziała. Mowa oczywiście o Coco Gauff, czyli obecnie trzeciej zawodniczce światowego rankingu.

Co ciekawe Gauff nie bez problemów awansowała do II rundy tegorocznych zmagań. Do wygrania spotkania z Alją Tomljanović potrzebowała trzeciego seta. Wygrała go 7:5. Trzygodzinne spotkanie dostarczyło kibicom mnóstwo emocji.

Amerykanka ma dobre wspomnienia z jednego z turniejów US Open. W 2023 roku została mistrzynią nowojorskich kortów, pokonując w finale wspominaną już wyżej Sabalenkę. Czy tym razem powtórzy ten wyczyn? Jej rywalką w II rundzie będzie Donna Vekić.

