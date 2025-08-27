Powrót na stronę główną
Skandal na US Open! Rosjaninowi grozi rekordowa kara
Do niezwykłych scen doszło w pierwszej rundzie US Open. Po tym, jak w trakcie meczu singla na korcie niespodziewanie pojawił się fotograf, sędzia wskutek kumulacji różnych wydarzeń stracił kontrolę na meczem. Przyczynił się ku temu Daniił Miedwiediew. Teraz Rosjaninowi grozi poważna kara. Takiej grzywny finansowej nie było jeszcze nigdy.
Daniił Miedwiediew
Nie ma wątpliwości, że mecz Benjamina Bonziego z Miedwiediewem przejdzie do historii tenisa. Wszystko za sprawą zachowania jednego z fotografów, który pod koniec trzeciego seta próbował opuścić kort. Sędzia to dostrzegł i nakazał powtórzenie pierwszego serwisu Francuza. Ta decyzja rozwścieczyła Rosjanina, który zaczął wykłócać się z arbitrem, a jednocześnie nakręcać tłum do okrzyków oraz buczenia. W ten sposób przez ponad 6 minut pojedynek nie mógł zostać wznowiony.

Gwiazda ukarana w US Open. To zaboli

"On chce iść do domu, nie płacą mu za godziny, tylko za mecz" - krzyczał w poniedziałek w kierunku sędziego Miedwiediew. Przy okazji mocno gestykulował, zwracał się w kierunku kamery, a także trybun, które stanęły po jego stronie. Było to zaskakujące zachowanie, biorąc pod uwagę, że Benjamin Bonzi mógł dostrzec przechodzącego fotografa i miał prawo zażądać powtórki serwisu. Ta sytuacja zresztą wybiła Francuza z rytmu, bo Miedwiediew ostatecznie zdołał odrobić straty, doprowadzić do piątego seta i dopiero w nim musiał uznać wyższość rywala.

Niedługo po zakończeniu poniedziałkowego spotkania konsekwencje dopadły wspomnianego fotografa, którym okazał się Turek Selcuk Acar. Władze turnieju zdecydowały się odebrać mu akredytację. Okazuje się jednak, że nie zapomniano też o Miedwiediewie. Jak poinformował dziennikarz Jose Moron: 29-latkowi grozi kara finansowa w wysokości ponad 100 000 dolarów. Najwyższa w historii US Open.

W przeszłości tylko dwóch zawodników (licząc wszystkie turnieje) otrzymało wyższą grzywnę. To Hugo Gaston, który został posądzony o oszustwo podczas turnieju w Madrycie w 2023 roku (za celowe wyrzucenie piłki z kieszeni na kort w celu przerwania akcji) oraz Nick Kyrgios, który złamał dwie rakiety i obrażał słownie sędziego w 2019 roku w Cincinnati.

