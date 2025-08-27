Trwa US Open, a Świątek ogłosiła takie wieści. "Jestem bardzo podekscytowana"

Trwa US Open, w którym nasza tenisistka zmagania zaczęła od meczu z Emilianą Arango. Polka zaprezentowała się świetnie i gładko pokonała Kolumbijkę. Ostatecznie wygrała 6:1, 6:2 i zameldowała się w kolejnej rundzie. "Fajerwerków dziś nie było, bo też druga strona nie miała za wiele do zaoferowania. Iga Świątek solidna i za mocna dla Arango. Bardzo pewne zwycięstwo i awans do 2. rundy" - podsumował komentator Eurosportu Dawid Żbik.

Iga Świątek ogłasza. Weźmie udział w turnieju WTA w Chinach

W trakcie trwania US Open Świątek podzieliła się bardzo ważnymi wieściami. Polka ogłosiła, że weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie. - Cześć, tu Iga. Do wszystkich moich chińskich fanów: jestem bardzo podekscytowana, że zagram w tym roku w Pekinie - powiedziała w krótkim materiale wideo. Turniej w Pekinie rozpocznie się 24 września.

Przypomnijmy, że Świątek zabrakło w zeszłorocznej edycji tych zawodów z powodu zawieszenia za doping. Polka po turnieju w Cincinnati została zawieszona na miesiąc za "śladowe ilości trimetazydyny", które pojawiły się w jej organizmie po zażyciu zanieczyszczonej melatoniny. Z tego powodu nie wystąpiła także w Seulu i Wuhan. Dwa lata temu z kolei triumfowała w Pekinie. Wówczas pokonała w finale Ludmiłę Samsonową.

Teraz Świątek skupia się jednak na dalszej grze w US Open. W drugiej rundzie nasza zawodniczka zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens. Mecz zaplanowany jest na czwartek.

