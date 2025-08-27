Pilne wieści z US Open! Jest decyzja ws. meczu Świątek - Lamens

3 - zaledwie tyle gemów przegrała Iga Świątek w meczu pierwszej rundy US Open 2025. Trzecia zawodniczka światowego rankingu pewnie pokonała 6:1, 6:2 Kolumbijkę Emilianę Arango (84. WTA). "Wygrała Wimbledon, wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati, a teraz jako faworytka rozpoczęła wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie nowojorskiej imprezy nie dała szans Emilianie Arango. Mecz potrwał zaledwie 60 minut. A kto wie, czy kluczowa nie okazała się jedna, jedyna podpowiedź z boksu naszej tenisistki" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu.

Wiadomo, kiedy Iga Świątek zagra o III rundę US Open

Iga Świątek w II rundzie US Open zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens (66. WTA), która pokonała 6:4, 6:2 Amerykankę Valerie Glozman (902. WTA). Wiadomo już, kiedy odbędzie się ten pojedynek. Jest to dobra wiadomość dla polskich kibiców. Został on zaplanowany na czwartek. Będzie to pierwszy mecz na korcie centralnym. Rozpocznie się ok. godz. 17:30 czasu polskiego.

Zwyciężczyni meczu Świątek - Lamens w III rundzie zmierzy się z lepszą ze starcia: Anna Kalinskaja (Rosja, 29. WTA) - Julia Putincewa (Kazachstan, 55. WTA).

Świątek walczy o siódmy w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym. Polka w Nowym Jorku była najlepsza w 2023. Wtedy w finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur (77. WTA) 6:2, 7:6 (7:5).

Teraz tytułu w US Open broni liderka światowego rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Białorusinka rok temu w decydującym meczu wygrała 7:5, 7:5 z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA).

